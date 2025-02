Calciomercato, svolta Balotelli: che intreccio, l’annuncio del ds

Mario Balotelli è pronto a cambiare subito aria. L’attaccante italiano del Genoa non gioca più, ma spunta l’annuncio a sorpresa del direttore sportivo del Grifone

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano vuole tornare a gioire, ma ora non riesce a dimostrare il suo valore al Genoa. Ecco la verità annunciata dal direttore sportivo del Genoa: ecco la volontà del giocatore.

Con l’arrivo di Vieira in panchina, il Genoa è tornato a volare in classifica per raggiungere la salvezza il prima possibile. La notizia non ha fatto gioire Mario Balotelli che lo aveva già avuto come allenatore ai tempi del Nizza: i due avevano discusso, ma erano pronti a ripartire insieme. Ora il futuro dell’attaccante italiano è lontano dalla squadra ligure: dovrà trovarsi subito una nuova destinazione.

Calciomercato, l’annuncio del ds su Balotelli: ecco l’annuncio

Il ds del Genoa, Marco Ottolini, è tornato a parlare ai microfoni de Il Secolo XIX di Mario Balotelli che continua ad allenarsi regolarmente e sta in forma. Potrebbe subito partire visto che ci sono ancora mercati aperti in giro per il mondo: l’attaccante italiano ha tanta voglia di giocare per essere protagonista altrove. La sua storia d’amore con il Genoa è finita in pochi mesi.

Inoltre, ha parlato anche del futuro dell’attaccante islandese, ora in forza alla Fiorentina, Albert Gudmundsson: se il club viola non lo riscatterà, tornerà al Genoa. Non è preclusa la sua permanenza, ma tutto dipenderà anche dal nuovo stipendio che percepisce alla Fiorentina. Ha subito problemi in campo e fuori con alcune vicende extra-calcistiche che l’hanno visto coinvolto: il Genoa cercherà di raggiungere la salvezza il prima possibile per poi programmare il futuro.

Sicuramente Balotelli non farà parte della rosa del futuro del Genoa: potrebbe già partire tra pochi giorni per svoltare completamente. Ha voluto a tutti i costi la nuova avventura in Serie A, ma alla fine dovrà accontentarsi di una nuova destinazione nelle prossime ore.

SuperMario vuole continuare a brillare senza rinunciare a sognare: all’età di 35 anni è pronto per una nuova sfida per terminare la sua carriera nel migliore dei modi. Ha commesso tanti errori nella sua vita, ma ora è maturato: vorrebbe soltanto continuare a divertirsi facendo gol. Possibile destinazione in Brasile oppure in MLS: Balotelli non vuole appendere gli scarpini al chiodo.