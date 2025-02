Napoli, colpo in attacco. L’annuncio: “Sono stato male”

Un mese di gennaio frenetico in casa Napoli con l’annuncio decisivo in ottica futura. Il club partenopeo dovrà così trovare la strada giusta per chiudere subito nuovi innesti di spessore

Un annuncio a sorpresa da parte del calciatore ad un passo dal Napoli. Ci è rimasto male per il mancato arrivo: spunta così tutta la verità grazie alla sua lunga intervista ai microfoni della Uefa: ora è tornato ad essere felice, ma ha vissuto momenti incredibili in quei giorni di attesa frenetica.

Il ds Manna continua a lavorare sotto traccia in vista della prossima stagione. Spunta l’annuncio dell’obiettivo di calciomercato a gennaio: è stato ad un passo dagli azzurri. Ha rivelato di essere stato male: avrebbe voluto vestire la maglia azzurra, ma in pochi giorni tutto è cambiato. L’addio di Kvara, passato al PSG, ha scombussolato il calciomercato del Napoli che non è riuscito a trovare subito un sostituto all’altezza del talento georgiano. Soltanto nell’ultimo giorno di mercato è arrivato Okafor dal Milan, ma a giugno la musica cambierà completamente.

Napoli, l’annuncio del giocatore: finalmente la verità

Tutto può cambiare in poco tempo nel mondo del calcio. Il ds Manna stava per chiudere un colpo da novanta, ma alla fine il trasferimento non si è concretizzato: il Napoli ha optato per una nuova mossa di calciomercato, ecco l’annuncio del giovane talento olandese.

Il Napoli è pronto a sognare in grande in vista della prossima stagione, ma a gennaio ha provato a chiudere numerosi colpi per il post Kvara. Soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato è arrivato Okafor dal Milan. Ai microfoni della Uefa è tornato a parlare uno degli obiettivi di mercato del ds Manna, Noa Lang, protagonista assoluto del PSV che ha superato il turno battendo la Juventus. Ha rivelato di essere un ragazzo emotivo: “Sono stato male, pensavo che mi venisse tolto qualcosa”.

Così si è tranquilizzato concentrandosi sulla stagione del PSV senza aizzare polemiche: “Sono state settimane molto intense con le polemiche anche con i tifosi. Ora voglio guardare avanti”. Noa Lang continuerà ad essere protagonista al PSV nei prossimi mesi per vincere il campionato olandese: tutto può cambiare in ottica futura per una nuova mossa a sorpresa. Il ds Manna è al lavoro per chiudere nuovi affari sensazionali: il presidente De Laurentiis vorrebbe accontentare questa volta Antonio Conte dopo una stagione da urlo.