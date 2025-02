Napoli, svolta Anguissa: la decisione di Conte

In molti si stanno chiedendo se Conte rischierà o meno di schierare il centrocampista Anguissa attualmente diffidato. Ecco la scelta dell’allenatore del Napoli

Il centrocampista azzurro è stato ammonito nell’ultima sfida contro la Lazio. Anguissa è a rischio, ma Conte ha già preso la sua decisione per l’undici titolare contro il Como. Ecco l’annuncio in vista della prossima sfida di campionato: l’obiettivo degli azzurri è quello di tornare a blindare il primo posto con l’Inter che sarà impegnata in casa contro il Genoa. Un duello a distanza tutto da vivere per sognare in grande.

Lukaku e compagni non vedono l’ora di tornare alla vittoria. Il Como sarà un avversario ostico dopo una grande stagione di Fabregas con un’idea di calcio ben precisa. L’allenatore spagnolo cercherà di rendere vita dura al suo ex allenatore ai tempi del Chelsea: spunta così la decisione di Conte per Anguissa diffidato. Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli ha intenzione di tornare alla vittoria per poi concentrarsi su un match che può valere una stagione.

Napoli, la mossa a sorpresa: Conte ha già deciso

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Anguissa sarà ancora titolare a centrocampo. Conte non ha intenzione di risparmiarlo nonostante la diffida sul suo conto: dovrà gestirsi al meglio per arrivare così a giocare il big match contro l’Inter. Saranno settimane intense per conoscere il prosieguo della stagione in casa azzurra: il Napoli vuole continuare a puntare in alto per arrivare così a sognare lo Scudetto.

Una stagione sorprendente per Lukaku e compagni che non hanno intenzione di mollare la presa sul più bello. Una rosa non all’altezza è stata capace finora di risultati importanti grazie alla guida attenta di Conte. Ora si continua a sognare per continuare il percorso di crescita in vista della prossima stagione: ci sarà una nuova rivoluzione in estate con l’arrivo di top player per vivere nuovamente notti da urlo in Champions League.

Il Napoli dovrà trovare così la giusta quadratura optando ancora per il 3-5-2 con il tandem composto da Raspadori e Politano. L’unico dubbio riguarda Politano sulla fascia destra per dare sostegno anche alla fase difensiva. Anguissa sarà ancora protagonista in campo, ma dovrà fare molto attenzione nelle varie entrate contro gli avversari. In caso di giallo il Napoli dovrà rivoluzionare la squadra contro l’Inter: Conte ha già preso la sua decisione.