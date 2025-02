Napoli, Conte lascia subito: l’annuncio in radio

Antonio Conte continua a sorprendere tutti in Serie A alla guida del Napoli. Attualmente è al primo posto, ma non intende fermarsi: la bomba di mercato sul suo futuro

Il Napoli non vuole avere distrazioni nelle prossime settimane: gli azzurri affronteranno prima il Como, poi l’Inter per blindare sempre di più il primo posto. La squadra partenopea continuerà a sognare in grande per raggiungere subito un traguardo sorprendente ad inizio stagione. L’Inter continua ad inseguire gli azzurri in vista delle prossime sfide di Serie A: ecco la verità.

Il Napoli ha iniziato alla grande la stagione con Antonio Conte, ma ora l’allenatore azzurro non vuole fermarsi proprio sul più bello. Spunta la nuova mossa a sorpresa in ottica futura: la dirigenza partenopea cercherà così di blindare i propri gioielli, ma ecco tutta la verità annunciata in radio dalla Capitale. Tutto può cambiare in poco tempo con la decisione a sorpresa in ottica futura: ecco quello che succederà nelle prossime ore.

Napoli, la mossa a sorpresa: l’annuncio sul futuro di Conte

Secondo le ultimissime del giornalista di Radio Manà Manà Sport di Roma, Piero Torri, Antonio Conte potrebbe dire addio al Napoli al termine della stagione per sposare il progetto della Roma. Il club giallorosso è alla ricerca di un valido allenatore per iniziare un nuovo progetto: ha sondato già il terreno per pensare a nuove mosse per il post Claudio Ranieri.

Si è parlato anche di Carlo Ancelotti, ma l’allenatore del Real Madrid vorrebbe continuare la sua avventura con i blancos. Ha ritrovato fiducia della squadra superando il turno di Champions League grazie alla doppia vittoria con il Manchester City.

Conte vorrebbe continuare la sua avventura alla guida del Napoli, ma nel calcio tutto può cambiare in un secondo. Ecco la mossa a sorpresa per conoscere così il futuro dell’allenatore leccese che si è rimesso in moto con la squadra partenopea suscitando già particolare successo. Il Napoli cercherà di ambire a grandi palcoscenici tornando a fare la voce grossa in Champions League: spunta così l’annuncio dalla radio romano per vederlo subito sulla panchina della Roma.

Saranno mesi decisivi per conoscere il futuro dell’allenatore del Napoli: la nuova verità per Conte che è molto concentrato ai prossimi obiettivi da conquistare alla guida della squadra azzurra. L’Inter è già nel mirino, ma prima ci sarà da superare l’ostacolo chiamato Como.