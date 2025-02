Napoli: sgarbo alla Juve, nuovo centrocampista per Conte

I partenopei si stanno iniziando a muoversi sul calciomercato. Possibile uno scippo ai bianconeri per quanto riguarda un giocatore di livello

Il Napoli inizia a fare sul serio sul calciomercato. L’esperienza invernale ha segnato Manna e il direttore sportivo in queste settimane sta già lavorando per individuare i giocatori utili da dare a Conte. In queste ultime ore è spuntato un profilo assolutamente nuovo e destinato ad infiammare la sessione estiva. Naturalmente siamo al momento nella fase delle valutazione e dei sondaggi, ma siamo certi che un tentativo lo si farà per cercare di capire la fattibilità dell’operazione.

Anche la Juventus si è mossa e quindi ci attendiamo una sorta di testa a testa per un colpo di assoluto livello nel prossimo calciomercato. Il Napoli, almeno per il momento, sta vagliando il tutto e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte.

Calciomercato Napoli: sfida alla Juve, occhi in Belgio

Le squadre olandesi e belghe in questa stagione si stanno mettendo assolutamente in mostra e sono diversi i talenti che sono riusciti comunque a dimostrare le proprie qualità. E su uno di loro, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe l’interesse del Napoli. Al momento parliamo di un qualcosa di embrionale, ma vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Secondo le informazioni di Konur, il Napoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista Ardon Jashari del Club Brugge. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo è molto difficile pensare ad una trattativa di calciomercato ben impostata. Ma si tratta di un nome che stuzzica molto Manna anche se non è affatto facile strapparlo alla concorrenza visto anche il prezzo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Di certo, però, il Napoli continua a seguire da vicino Jashari e vedremo se durante il calciomercato estivo ci potrà essere il via libera a questa operazione oppure no. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e quindi solo nei prossimi mesi si avrà un quadro più chiaro.

