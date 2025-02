Napoli: problema Buongiorno, cosa sta succedendo

Il difensore centrale continua a tenere banco in casa partenopea. La condizione del giocatore non è assolutamente delle migliori

Il Napoli si prepara ad affrontare nel migliore dei modi la sfida contro l’Inter. Una partita non semplice, ma che sin da ora si preannuncia decisiva per il resto del campionato. Conte è riuscito a recuperare Buongiorno e il rientro del centrale rappresenta una buona notizia per il tecnico. Ma, come evidenziato dallo stesso Perillo, c’è un problema per quanto riguarda il giocatore e la speranza è che ora si possa risolvere il tutto nel giro di davvero poco tempo.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà il tutto per capire meglio cosa succederà. La speranza da parte del Napoli e di Conte è che si possa puntare molto sul centrale per raggiungere obiettivi sicuramente importanti in ottica campionato.

Napoli: allarme Buongiorno, il pensiero di Perillo

Il rientro in campo di Buongiorno contro la Lazio è strettamente legato all’emergenza che c’è sulla fascia sinistra. Altrimenti il giocatore sarebbe stato ancora fuori per una condizione non sicuramente ottimale. La conferma arriva anche direttamente da Perillo, che in uno dei suoi interventi ha analizzato la situazione del centrale.

Il giornalista ha confermato di aver visto Buongiorno dietro di condizione e questa non è sicuramente una buona notizia soprattutto se ci proiettiamo al match contro l’Inter. Naturalmente il tempo per migliorare ancora di più la propria forma fisica c’è e quindi la speranza è che si possa comunque ottenere un risultato importante con un giocatore di livello.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e quali saranno le decisioni anche di Conte. Se Buongiorno non farà il salto sperato, non è da escludere che si possa nuovamente puntare su Juan Jesus in una difesa a quattro. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese solamente a ridosso della sfida contro l’Inter.