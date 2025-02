Napoli: deciso il primo colpo, Conte accontentato

Manna sta sondando diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. C’è un nome che interessa molto ai partenopei

Lo Scudetto è sempre l’obiettivo principale di questa stagione, ma in casa Napoli ci si proietta con attenzione anche al futuro per provare a costruire una squadra di livello. L’intenzione di Manna è quella di poter dare a Conte dei giocatori più forti e completi di quelli attuali. In questa parte di campionato un po’ le seconde linee stanno mancando ed è proprio in quel punto che il direttore sportivo sta provando a lavorare.

C’è un nome che piace da tempo al Napoli. I partenopei lo seguono da vicino e Manna vuole provare a regalarlo a Conte nella prossima sessione di calciomercato. Per il momento siamo ancora nel campo delle valutazioni e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa potrà succedere.

Calciomercato Napoli: Manna accelera, individuato il primo obiettivo

Il Napoli si sta muovendo con attenzione in ottica calciomercato estivo. L’obiettivo, come spiegato in precedenza, è quello di poter dare al tecnico una rosa di assoluto livello. Siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non escludiamo delle sorprese magari a partire già dalle prossime settimane.

Stando a quanto riferito da Rudy Galetti, il Napoli continua a ragionare da vicino sulla possibilità di portare Sudakov in azzurro nel prossimo calciomercato. Il giocatore lascerà lo Shakhtar in estate e per questo motivo i partenopei ci fanno un pensierino per luglio. Al momento siamo nella fase delle valutazioni vista anche la concorrenza inglese, ma l’interesse va avanti ormai da diverso tempo e per questo motivo si proverà ad anticipare il colpo.

Parliamo di un calciatore che è destinato ad alzare la qualità della rosa. Sudakov, infatti, ha caratteristiche che mancano nella squadra del Napoli e per questo motivo resta una ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione.

