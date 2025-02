Nuovo modulo Napoli: altra svolta, Raspadori la chiave

Nuovo modulo Napoli, arriva una ulteriore svolta del tutto inattesa per i partenopei vista questa situazione che si è venuta a creare. Giacomo Raspadori, dopo l’ottima prova offerta allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, può essere la chiave anche per quest’altra novità dal punto di vista tattico.

Antonio Conte è un uomo con troppa esperienza per non sapere che da ogni situazione di emergenza può emergere una occasione di crescita e di maturazione. Basti pensare, in tal senso, a quanto accaduto nell’ultimo periodo. Per quanto il Napoli, infatti, nell’ultimo periodo abbia un po’ frenato, con tre pareggi nelle ultime tre, adesso ha inserito una nuova freccia nella sua faretra.

Contro la Lazio, infatti, il tecnico azzurro ha tirato fuori per la prima volta in stagione il 3-5-2, con Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku ed ha avuto delle risposte a dir poco entusiasmanti. Al punto che adesso sembra impensabile rinunciare alle sue qualità. In tal senso, per questo pare che Conte possa proporre un nuovo modulo per il Napoli. Andiamo a vedere le ultime.

Nuovo modulo Napoli, altro colpo di scena in arrivo?

Fino a questo momento il Napoli ha proposto quattro soluzioni differenti. Si è partiti prima con il 3-4-2-1, per poi passare al 4-2-3-1 ed al 4-3-3, con cui si è andati avanti per diverso tempo. Prima dell’emergenza, che ha spinto Antonio Conte ad optare per il 3-5-2 non avendo, praticamente, più esterni di attacco a sua disposizione. Adesso arriva una nuova svolta.

Stando a quanto raccontato da Fabiano Santacroce, ex calciatore, in una intervista a Radio Marte, ha parlato di un nuovo modulo del Napoli possibile. La soluzione potrebbe essere rappresentata dal 4-3-2-1, con Giacomo Raspadori a supporto di Romelu Lukaku insieme a Matteo Politano. E potrebbe essere sicuramente una soluzione più nelle sue corde.

Raspadori può essere la chiave per un’altra svolta

Con il 4-3-2-1, infatti, Raspadori avrebbe la possibilità di essere più vicino alla prima punta rispetto al 4-3-3, dal momento che ha sempre dimostrato che sulla fascia fa fatica ad esprimere quelle che sono le sue qualità.

La difesa si potrebbe schierare con Di Lorenzo ed uno tra Spinazzola ed Olivera a sinistra, con la mediana invece composta ancora, ovviamente, da Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e da Scott McTominay.