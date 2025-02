Osimhen torna in Serie A: decisione presa e svolta

Victor Osimhen a sorpresa può far ritorno in Serie A e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e stavolta la decisione non solo sembra essere stata presa, ma addirittura sembra essere definitiva. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Dopo quanto accaduto nella scorsa estate, il bomber nigeriano tornerà ad essere protagonista ancora una volta tra pochi mesi. Quando rientrerà dal prestito al Galatasaray, che ha solo messo una toppa ad una situazione di autentica crisi, si riaprirà il valzer che vedrò il tema relativo al suo futuro tornare di estrema attualità. In tal senso, è altamente interessante quanto sta accadendo.

A gennaio, infatti, il bomber ex Lille e Wolfsburg ha declinato ogni proposta dal momento che ha deciso di restare ad Istanbul. Da tempo si vocifera di un suo ritorno in Serie A, con tante realtà intenzionate ad approfittare di questa situazione. In tal senso, la decisione è stata presa e sembra essere davvero definitiva. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il nigeriano di nuovo in Serie A: le ultime notizie

Chiaramente si tratta di un profilo che non può non attirare l’interesse e le attenzioni di tante realtà in giro per il mondo. Sicuramente in Premier League, ma lo stesso accade anche in Serie A. Seppur con club che hanno delle risorse sicuramente limitate. In tal senso, però, andiamo a vedere che cosa sta succedendo e quali sono le notizie che arrivano.

Stando a quanto raccontato da Armando Areniello, giornalista di Telelombardia, ai microfoni di 1 Station Radio, la Juventus è seriamente interessata a Victor Osimhen, nonostante i rapporti a dir poco delicati tra il Napoli ed il club bianconero. Il calciatore, però, chiede un ingaggio troppo alte per le casse dei bianconeri e per questo si tratta di una sorta di vicolo cieco.

Osimhen torna in Italia? La decisione è stata presa a riguardo

Per questo motivo si tratta di una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli, che avrebbero sofferto nel vederlo indossare la maglia degli acerrimi rivali della Juventus. Sarà all’estero, a questo punto, a meno di sorprese il futuro di Victor Osimhen. Si attendono sviluppi in tal senso.