Napoli, Conte vara il “modulo flessibile”: la novità in campo

Il Napoli vuole continuare a blindare il primo posto. Nessun timore per Antonio Conte che ha già in mente un nuovo piano: ecco le scelte ‘flessibili’, le novità dal primo minuto

Una nuova mossa a sorpresa per mirare sempre più in alto. Il Napoli cercherà a tutti i costi la vittoria dopo i tre pareggi consecutivi: spunta la novità dell’ultim’ora. Conosciamo nel dettaglio tutte le mosse a sorpresa: l’annuncio de La Gazzetta dello Sport.

Gli azzurri proveranno così a blindare il primo posto contro il Como in vista del big match contro l’Inter in programma ad inizio marzo. Un duello entusiasmante lottando punto a punto per trionfare a sorpresa in Serie A: il sogno Scudetto sta diventando sempre più realtà. Il calcio moderno darà la possibilità allo stesso allenatore azzurro di cambiare le pedine spostandole di qualche metro senza modificare i principi di gioco. Ecco la nuova mossa ‘flessibile’ del Napoli targato Antonio Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: ecco l’undici titolare

Saranno ore frenetiche per conoscere così le nuove scelte dell’allenatore del Napoli per ingabbiare il Como ricco di talenti come Nico Paz ed Assane Diao. Conosciamo nel dettaglio tutte le novità dell’ultim’ora per affrontare nel migliore dei modi la prossima sfida.

Il calcio sta cambiando ogni anno sempre di più senza più posizioni fisse come un tempo. Antonio Conte ha studiato tanto durante gli anni lontano dal campo: ora adotterà un modulo ‘flessibile’ cercando di spostare le pedine in base alle due fasi di gioco. Politano sarà regolarmente in campo dal primo minuto così come Raspadori che agirà alle spalle di Lukaku: come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 in base alle fasi della partita contro il Como.

La squadra lombarda guidata da Cesc Fabregas cercherà di mettere in difficoltà la prima della classe che arriva da tre pareggi consecutivi. Il Napoli dovrà cercare subito i tre punti per mantenere il divario dall’Inter impegnata a San Siro contro il Genoa. Conte è pronto a cambiare volto alla squadra azzurra con la titolarità a sorpresa di Spinazzola: Mazzocchi resterà fermo per un mese a causa di un nuovo problema muscolare.

Ormai ci siamo per il rush finale del Napoli che vuole continuare a sognare in grande. Politano e Spinazzola torneranno così titolari dopo qualche turno di riposo: Conte ha già deciso per posizioni sempre più fluide per non dare punto di riferimenti agli avversari.