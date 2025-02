Napoli, colpo in attacco a zero: Giuntoli beffa Manna

Il Napoli è alla ricerca di nuovi calciatori di spessore, ma occhio anche alla Juventus. Il ds Giuntoli tornerà alla carica in estate per il bomber

La Juventus continua a fallire in Champions League con una nuova eliminazione sorprendente. Ora bisognerà tornare al quarto posto per qualificarsi nuovamente alla prossima competizione europea: un obiettivo concreto, ma c’è una folta concorrenza per arrivare tra le prime quattro. Spunta la nuova rivoluzione in estate: ecco la mossa a sorpresa del ds Giuntoli per chiudere subito il nuovo colpo in attacco a zero.

Non finiscono i colpi di scena sul fronte calciomercato. Il Napoli è pronto ad allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione per nuovi innesti di qualità assoluta, ma occhio anche alla Juventus pronta a chiudere per un nuovo colpo in attacco. Il ds Manna cercherà così di accontentare Antonio Conte dopo un mercato di gennaio non troppo esaltante: è arrivato il sostituto di Kvara soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato come soluzione tampone. Okafor cercherà di recuperare la forma fisica migliore per scendere in campo da protagonista.

Napoli, nuovo duello a distanza: nuovo colpo in attacco a zero

Saranno mesi intensi per trovare così la giusta soluzione per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa. Anche la Juventus proverà così a prenotare i prossimi colpi per sognare in grande dopo le delusioni degli ultimi giorni. Ancora un’eliminazione in Champions per i bianconeri che hanno iniziato ad inizio stagione un nuovo progetto tecnico con Thiago Motta, ma i risultati stentano ad arrivare.

Nuova aria di rivoluzione in casa Juventus in vista della prossima stagione. Ancora una delusione in Champions League per i bianconeri che non riescono a volare in alto come ai vecchi tempi. Spunta il colpo a parametro zero come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport: il bomber del Lille, Jonathan David, ha rivelato a tutti di andare via per una nuova avventura entusiasmante. Anche il Napoli lo aveva seguito a lungo, ma soltanto con il ritorno in Champions l’operazione sarà realizzata dal ds Giuntoli.

Tutto può cambiare in tempi brevi per arrivare così alla soluzione immediata. La Juventus è pronta a chiudere subito il nuovo affare per l’attaccante canadese ambito dalle big d’Europa: ancora poche settimane e si potrà conoscere il futuro del giocatore del Lille pronto a lasciare il club francese per una nuova avventura in Serie A.