Napoli, rischio Conte: giocherà titolare

Il Napoli non vede l’ora di tornare in campo dopo la beffa di Roma. Ora c’è un grosso rischio per Conte: dovrà lanciarlo dal primo minuto per un motivo ben preciso

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per conoscere l’undici titolare di Antonio Conte. Altra tegola nelle ultime ore per l’allenatore azzurro che ora dovrà trovare una nuova quadratura. Il prossimo avversario sarà il Como: un’altra trasferta ostica nel giro di poche settimane per Di Lorenzo e compagni. Spunta la novità dal primo minuto: giocherà titolare.

Gli azzurri vogliono tornare a vincere in campionato dopo i tre pareggi consecutivi collezionati in Serie A. Un momento decisivo per trovare nuovamente la giusta quadratura: l’emergenza infortuni non finisce in casa azzurra. Ora Antonio Conte dovrà inventarsi così un altro undici da schierare: ecco le ultime di formazione. Spunta così un nuovo intreccio decisivo per conoscere le nuove scelte dell’allenatore del Napoli che vuole continuare a blindare il primo posto in attesa del big match contro l’Inter.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: il rischio è tanto

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, Conte sarà costretto a rischiare mandando in campo Leonardo Spinazzola dal primo minuto dopo l’infortunio rimediato da Mazzocchi. Non finisce l’emergenza in casa Napoli: l’altro obiettivo è quello di recuperare il terzino uruguaiano Olivera per il big match contro l’Inter. Gli azzurri vogliono continuare a sognare in grande per regalare nuovi sogni ai tifosi partenopei dopo una stagione sorprendente.

Il Napoli è pronto a trionfare nuovamente in trasferta: McTominay è stato sempre l’uomo decisivo segnando gol importanti per ambire a grandi palcoscenici. Gli azzurri continuano a guardare tutti dall’alto: spunta la novità dell’ultim’ora per rivedere in campo Spinazzola. Il terzino azzurro ha saltato le ultime due gare, ma ora Conte dovrà accelerare i tempi per schierarlo dal primo minuto.

Tutto può cambiare in poco tempo in casa Napoli. L’allenatore azzurro ha le idee chiare per continuare a vincere senza sosta: lo scontro diretto contro l’Inter può essere già decisivo per dimostrare tutto il proprio valore. Conte ha intenzione di recuperare tutti ad eccezione di Neres che tornerà soltanto dopo la sosta. Nelle ultime ore si è fermato anche Mazzocchi che dovrà stare fermo per un mese e mezzo. Altra tegola per la squadra azzurra che non riesce ad avere a disposizione tutta la rosa.