Mercato Napoli, scelto l’erede di Kvara: affare da 20 milioni

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare in vista dell’estate per l’erede di Khvicha Kvaratskhelia ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. Il brasiliano può essere la soluzione perfetta per Antonio Conte ad una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi del Napoli e non solo, dal momento che la squadra, rimasta orfana del suo calciatore più forte, sta precipitando per livelli di rendimento. Il solo Noah Okafor, in tal senso, non basta ed il campo sta confermando esattamente questa tendenza, con la squadra che sta deludendo.

I recenti risultati, infatti, lasciano poco spazio ad interpretazioni, dal momento che gli azzurri di Antonio Conte hanno conquistato solo tre punti nelle ultime quattro partite. In vista dell’estate serve trovare un degno erede del fantasista georgiano ed in tal senso attenzione ad un nome nuovo. Può arrivare per 20 milioni di euro ed essere una autentica svolta.

Mercato Napoli, svolta per l’erede di Kvaratskhelia

Come è noto, serve un calciatore che sia abituato a determinate pressioni, dal momento che in casa Napoli non sarà facile raccogliere una eredità così tanto pesante. Soprattutto nel cuore dei tifosi azzurri. Emerge, adesso, un nome nuovo per i partenopei che può fare proprio al caso di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur, infatti, il nome di Luis Henrique del Marsiglia, uno dei migliori giocatori della Ligue 1 francese in questa stagione, è finito nel mirino di diversi club di Serie A. E tra questi, anche se non è spiegato ufficialmente, potrebbe esserci anche il Napoli, dal momento che è perfetto per le esigenze di Conte.

Napoli, affare da 20 milioni dalla Francia: le ultime notizie

Classe 2001, Luis Henrique ha dimostrato tutto il suo valore quest’anno con Roberto De Zerbi. In 25 partite, infatti, ha totalizzato 9 gol e 6 assist, dimostrando tutto il suo valore.

Ala sinistra, ha una grande tecnica ed una forza fisica davvero notevole. Per caratteristiche può essere il degno erede di Kvara ed il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.