Addio in panchina deciso: Pioli nuovo allenatore in Serie A

In maniera del tutto inattesa si sta per andare a profilare un altro avvicendamento in panchina in Serie A. Il nuovo allenatore, in maniera del tutto inattesa, potrebbe seriamente essere Stefano Pioli che dunque potrebbe dire addio all’Arabia Saudita e fare rientro in Italia. Andiamo a vedere le ultime notizie he arrivano a riguardo.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha dimostrato tutto il suo valore negli anni trascorsi in Serie A. Pur tra inevitabili ed innegabili alti e bassi, come si suole dire in questi casi, ha quasi sempre raggiunto gli obiettivi che gli sono stati dati. Il punto più alto della sua carriera lo ha poi raggiunto al Milan, dove è riuscito a vincere lo Scudetto ed a centrare sempre la qualificazione in Champions League.

Nel settembre del 2024 si è trasferito in Arabia Saudita, all’Al-Nassr, dove le cose non stanno andando troppo bene. Adesso, però, a sorpresa Stefano Pioli può tornare in Serie A dal momento che il cambio in panchina è praticamente deciso. Si tratta di una notizia che lascia tutti di stucco ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il cambio in panchina sembra deciso: colpo di scena

In Serie A la posizione degli allenatori è da sempre estremamente instabile, dal momento che sono sempre i primi, ed a volte gli unici, a pagare. Lo sanno tutti quelli che sono passati per questo campionato, con questa tendenza che non si smentisce mai, come si suole dire in questi casi. Ora arriva un colpo di scena che riguarda proprio l’ex tecnico del Milan.

Stando a quanto raccontato da MondoSportivo, infatti, l’Al-Nassr è in caduta libera e rischia di essere compromessa anche la qualificazione alla prossima Champions League. In tal caso, per Stefano Pioli potrebbe seriamente andare a profilarsi un esonero. Ed attenzione alla possibilità di vederlo rientrare in Serie A. Cosa che sarebbe sicuramente molto suggestiva.

Pioli torna in Serie A: le ultime notizie che arrivano a riguardo

Al momento il portale non fa il nome di un club interessato alle prestazioni di Stefano Pioli in panchina, ma non si può non pensare a Roma, Milan, Napoli e Fiorentina che potrebbero per davvero cambiare in estate.