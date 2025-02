Napoli, Conte cambia ancora: esclusione eccellente in attacco

In casa Napoli Antonio Conte è pronto a cambiare una volta di più la faccia della sua squadra. A quanto pare, infatti, il tecnico è pronto ad una esclusione eccellente, e per certi aspetti anche inattesa, che riguarda il reparto avanzato. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Antonio Conte ha più volte ribadito che le grandi squadre si riconoscono nel momento delle difficoltà e quando si è per davvero in affanno. E quella che stanno vivendo adesso i suoi uomini è una autentica tempesta, dal momento che ci sono davvero mille problemi. Tutti iniziati, per ironia della sorte, davanti ad un calciomercato davvero da incubo e da dimenticare.

L’ultima nota negativa in ordine di tempo è arrivata con l’infortunio di Zambo Anguissa, che ne avrà per almeno due o tre settimane. In tal senso, in questo contesto, in casa Napoli si sta andando a profilare un altro cambiamento non di poco conto. Si va, infatti, verso una esclusione eccellente in attacco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da Castel Volturno.

Conte cambia ancora: le ultime sulle scelte in attacco

Chiaramente è lecito immaginare che possa avere una seconda chance dal primo minuto Philip Billing, che contro il Como però ha fatto molto bene finché è rimasto in campo. Ma non è tutto, dal momento che bisogna prestare molta attenzione anche al reparto avanzato. Anche lì, infatti, non mancano i dubbi e c’è da vedere che tipo di scelta farà Antonio Conte.

Con il recupero di Mathias Olivera, infatti, il Napoli potrebbe seriamente tornare alla difesa a quattro, con Di Lorenzo a destra, l’uruguaiano sul versante opposto ed Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno a fare da guarda al centro ad Alex Meret. Scelte obbligate in mediana, con Billing a completare la mediana con Lobotka e Scott McTominay. Attenzione in avanti.

Napoli-Inter, Conte cambia: le probabili formazioni del big match

Se Conte deciderà di tornare, come pare, al 4-3-3, con raccontato da Sky Sport a sinistra ci sarà Leonardo Spinazzola, con Matteo Politano che invece agirà, ovviamente, sul versante opposto.

Se così dovesse essere, per motivi diversi sarebbe escluso uno tra Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku in maniera inattesa. Il primo perché è stato tra i migliori nelle ultime due, il secondo perché è un punto fermo di Conte.