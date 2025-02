Infortunio Anguissa, altra tegola: svelati i tempi di recupero

Infortunio Anguissa, in casa Napoli arriva una ulteriore tegola che lascia tutti di stucco. L’emergenza si allarga ancora di più e vengono svelati proprio per questo motivo i tempi di recupero per questo ulteriore problema che colpisce la squadra di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La situazione in casa Napoli si sta facendo davvero allarmante. Si ha la netta sensazione, infatti, che la squadra sia implosa dopo l’enorme sforzo fatto per restare in vetta alla classifica. I giocatori sono in affanno in campo e nel secondo tempo scompaiono. E’ successo nelle ultime quattro gare di campionato che non possono essere di certo frutto della casualità.

Come se non bastasse questo allarme concreto, la situazione in infermeria si fa sempre più difficile. Non si è fatto neanche in tempo a riaccogliere Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola che si sono aggiunti agli indisponibili prima Pasquale Mazzocchi e poi adesso Frank Zambo Anguissa, che sta facendo i conti con un nuovo problema. Andiamo a vedere le ultime.

Infortunio Anguissa, ennesimo problema muscolare per gli azzurri

Seppur calato nettamente di rendimento nell’ultimo periodo, il camerunese è stato uno dei grandi trascinatori del Napoli nella prima parte di stagione. Per quanto riguarda l’infortunio di Anguissa andiamo a vedere quali sono le notizie che giungono da Castel Volturno, anche per stabilire quelli che possono essere i tempi di recupero.

L’infortunio di Anguissa è, ancora una volta, una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Per una distrazione di primo grado servono 1-2 settimane per tornare a lavorare, ma si tratta della migliore ipotesi. Nel caso in cui la lesione è di secondo grado, serviranno invece dai 15 ai 30 giorni. La tegola più dura sarebbe quella di terzo grado ed andiamo a vedere perché.

Il mediano KO: le ultime sui tempi di recupero da questo infortunio

In caso di distrazione di terzo grado, infatti, lo stop può essere ancora più lungo, soprattutto se si decide di intervenire chirurgicamente. Calendario alla mano, salterà sicuramente sia la partita Scudetto con l’Inter che quella con la Fiorentina.

Per il resto, c’è solo da sperare che non sia nulla di troppo grave e che possa tornare per la sfida contro il Venezia del 16 marzo. Si attendono sviluppi, con Anguissa che dopo l’infortunio ha già iniziato quello che è l’iter riabilitativo.