Napoli, nessuno come Raspadori: un dato esalta l’attaccante

In casa Napoli non c’è nessuno come Giacomo Raspadori e si tratta di un dato che non può non esaltare l’attaccante a disposizione di Antonio Conte. Si tratta di un qualcosa che è davvero sorprendente e che nessuno poteva immaginare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e che cosa sapere a riguardo.

Da quando si è creata questa situazione emergenziale in casa Napoli, l’unica nota positiva per la squadra a disposizione di Antonio Conte è stato sicuramente l’ex Sassuolo. Che, in una situazione di profonda difficoltà, sta provando a tirare fuori da una situazione di difficoltà la squadra che è in costante affanno. Si ha la sensazione che in molti siano appannati dalla fatica.

In tal senso, da seconda punta ha confermato una volta di più di avere un potenziale che può fare davvero al caso del Napoli. Ha portato sicuramente gol, ma anche la capacità di collegare i reparti e di fare da collante tra centrocampo ed attacco. C’è un dato esaltante in casa Napoli che riguarda proprio Giacomo Raspadori. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, nessuno come il numero 81 di Conte: ecco le ultime

Ha faticato, nella sua esperienza a Napoli, soprattutto per ragioni di ordine tattico. Da esterno d’attacco fa una fatica impressionante visto che non ha le caratteristiche sia in termini di dribbling che di velocità in campo aperta. La sua posizione ideale è quella di seconda punta ed infatti, non a caso, è stato tra i migliori prima con la Lazio e poi con il Como.

Giacomo Raspadori, infatti, contro il Como è stato tra i giocatori del Napoli quello che ha percorso più km, superando quello che è il numero uno a disposizione in questo dato in casa azzurra, vale a dire Scott McTominay. Ha, infatti, 12.191 km in quella partita e ciò dimostra anche lo straordinario sforzo che sta facendo per convincere Conte a dargli fiducia.

Dato esaltante per Raspadori contro il Como: di che si tratta

In tal senso, con questo dato che certifica una volta di più il suo impatto, si fa dura la scelta per Conte. Si parla, infatti, di un ritorno al 4-3-3 contro l’Inter, con Spinazzola a sinistra. Ma tenere fuori questo Giacomo Raspadori è davvero complicato.