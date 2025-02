Infortunio David Neres, tegola per Conte: nuovi tempi di recupero

Infortunio David Neres, la situazione continua ad essere allarmante in casa Napoli ed in tal senso si tratta di un serio problema per Antonio Conte. Adesso arrivano aggiornamenti importanti sulle sue condizioni, dal momento che sono da aggiornare i tempi di recupero. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Si tratta di un calciatore che ha avuto un impatto di primo piano sulla realtà di Napoli. Si è calato molto presto nel progetto tecnico e tattico di Antonio Conte e con le sue giocate è stato spesso decisivo. Non a caso era anche riuscito a ritagliarsi spazio a discapito di Khvicha Kvaratskhelia prima della partenza di quest’ultimo. Il suo infortunio è stato la pietra tombale sull’entusiasmo della piazza.

L’emergenza, dopo i KO di Spinazzola e di Mathias Olivera e la cessione del georgiano a quel punto è stata totale sulla corsia di sinistra. Non a caso Antonio Conte si è dovuto reinventare il 3-5-2, riproponendo Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku. A proposito dell’infortunio di David Neres adesso arrivano importanti aggiornamenti. Ecco le ultime notizie.

Infortunio David Neres, le ultime sul brasiliano da Castel Volturno

Il problema al soleo ravvisato è stato davvero un duro colpo per il club azzurro, che non a caso dal suo stop ha frenato in maniera importante. Mancano, infatti, i suoi strappi sulla fascia sinistra che stravolge le carte e che dà allunghi a tutta la squadra e che permette di aprirsi in campo aperta a tutta la squadra. Ma sul suo recupero non arrivano notizie troppo incoraggianti.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, infatti, la strada per il rientro dall’infortunio di David Neres non è ancora finita. Allo stato attuale delle cose salterà sicuramente la sfida dello stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter dal momento che potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per la metà del mese di marzo. Andiamo a vedere le ultime.

Il brasiliano ancora KO: ecco quando può rientrare a disposizione

Bisogna ancora stringere i denti in questa fase di affanno collettivo e provare a venirne fuori. Aspettando il momento in cui tornerà anche David Neres che con la sua qualità può fare davvero la differenza nella lotta per lo Scudetto. Antonio Conte aspetta.