Conte via dal Napoli, colpo di scena: c’è l’annuncio

Antonio Conte è pronto a cambiare aria ed a salutare il Napoli per davvero? Le voci in questione si stanno intensificando sempre di più ed ora arriva un colpo di scena non di poco conto. C’è, infatti, in tal senso un annuncio non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo in una fase a dir poco importante e cruciale nel futuro del Napoli, dal momento che molto si decide proprio adesso. In tal senso, la sfida contro l’Inter, in tal senso, sarà decisiva per il progetto di questa squadra, che deve capire quali siano le sue reali ambizioni. L’ultimo mese, infatti, è stato un autentico disastro, che ha portato anche a perdere la vetta della classifica.

L’Inter adesso è distante un punto in classifica, ed alle spalle l’Atalanta fa non poca paura. La lotta al vertice è a dir poco avvincente ed a complicare tutto ci sono le voci che vorrebbero Antonio Conte pronto a dire addio al Napoli. Arriva, in tal senso, un annuncio che cambia completamente gli scenari e che serve a far chiarezza su come stanno realmente le cose.

Il Napoli cambia in panchina? Andiamo a vedere le ultime notizie

Quanto fatto dal tecnico azzurro è stato impressionante, dal momento che ha riportato una squadra in alto nonostante le mille difficoltà. A partire dagli infortuni e fino ad arrivare ad una rosa che è molto limitata e che è stata indebolita ulteriormente da un mercato senza alcun senso. In tal senso, si fanno insistenti le voci sul suo addio a Napoli.

A quanto pare, infatti, stando a quanto spiegato ed annunciato praticamente dal giornalista e direttore del Corriere dello Sport, vale a dire Ivan Zazzaroni, Antonio Conte è totalmente assorbito dal suo lavoro in azzurro e non ha praticamente mai pensato a dire addio. Al netto, ovviamente, di una forte delusione per il mercato di gennaio che è stato uno spartiacque della stagione.

Conte ai saluti, arriva la svolta: l’annuncio cambia le prospettive

Insomma, a quanto pare sono da destituire di ogni fondamento le voci che vogliono Antonio Conte lontano dal Napoli. Il progetto dovrebbe, dunque, proseguire con le parti che non si saluteranno in estate.