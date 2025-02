Napoli, Conte cambia ancora: scelto il modulo, sorpresa dal 1′

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno. Conte cercherà di tornare alla vittoria proprio contro l’Inter: ecco il modulo scelto, l’ultim’ora

La squadra azzurra non vede l’ora di scendere in campo al Maradona per affrontare i nerazzurri, reduci da due vittorie tra campionato e Coppa Italia. Il Napoli non vince da circa un mese: l’ultimo trionfo degli azzurri risale proprio alla super sfida contro la Juventus nell’impianto di Fuorigrotta. Ecco il nuovo modulo scelto da Antonio Conte: l’intreccio decisivo.

Saranno giorni intensi in casa Napoli per conoscere così il nuovo undici scelto da Antonio Conte. Gli azzurri continueranno a lavorare a Castel Volturno per trovare così il giusto equilibrio per affrontare la corazzata guidata da Simone Inzaghi. L’Inter ha superato anche il turno di Coppa Italia battendo la Lazio, ma ha perso Darmian per infortunio con Frattesi da valutare. Ecco la nuova mossa a sopresa di Conte dopo l’infortunio muscolare rimediato da Anguissa: tutto può cambiare nelle prossime ore con le sue scelte dal primo minuto.

Napoli, le scelte di Conte contro l’Inter: la verità

Ancora una lesione muscolare in casa Napoli: questa volta Anguissa rischia di stare fuori per diverse settimane. Al suo posto pronto Billing come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: spazio ancora al 3-5-2 con Raspadori alle spalle di Lukaku. Nelle ultime ore Conte aveva pensato anche al ritorno del 4-3-3, ma subito ha cambiato idea dopo l’infortunio del centrocampista azzurro.

Il Napoli continua a puntare in alto nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nell’ultimo mese. Anguissa tornerà in campo soltanto dopo la sosta Nazionale: ecco la verità per affrontare l’Inter nel migliore dei modi. Sarà una sfida già decisiva per conoscere così gli obiettivi reali della squadra di Conte.

Conte sta pensando a come arginare le grandi qualità dei calciatori dell’Inter: Simone Inzaghi vuole tornare a vincere lo Scudetto per poi pensare all’impegno in Champions League. I nerazzurri sono ancora in corsa per le varie competizioni dimostrando una forza mentale fuori dal comune. Una vera e propria corazzata italiana, ma il Napoli vuole giocarsi a viso aperto la super sfida al Maradona. L’allenatore azzurro confermerà il 3-5-2 dopo le diverse prove di formazione in allenamento: tornerà in campo dal primo minuto Olivera. Ancora spazio per Billing che ha fatto proprio il suo esordio contro il Como.