Napoli, infortunio Anguissa: cambiano i tempi di recupero

Ancora una brutta perdita per Antonio Conte con l’assenza prolungata di Anguissa. Spuntano i nuovi tempi di recupero all’indomani: ecco la verità

Il centrocampista del Napoli non sarà a disposizione di Conte per il big match contro l’Inter. Gli azzurri cercheranno di avere la meglio contro i nerazzurri per puntare in alto: ecco la mossa a sorpresa in casa azzurra. Conosciamo nel dettaglio i nuovi tempi di recupero di Anguissa: quando tornerà in campo?

Saranno giorni decisivi in casa Napoli per conoscere così il nuovo undici disegnato da Antonio Conte. Gli azzurri cercheranno a tutti i costi la vittoria al Maradona per tornare al primo posto in classifica, ma la sfida si preannuncia ricca di colpi di scena. Anguissa ha dovuto alzare bandiera bianca dopo l’ultima sfida contro il Como: arrivano brutte notizie per l’allenatore del Napoli.

Napoli, la nuova grana Anguissa: i tempi di recupero

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, Anguissa rischia di stare fermo per quattro settimane. Una perdita molto importante per Antonio Conte che l’aveva fatto riposare inizialmente contro il Como anche a causa della diffida. Inserito a metà ripresa, il centrocampista azzurro aveva anche sfiorato il gol dell’1-2 ma il suo tiro è stato neutralizzato dal portiere avversario.

Ora Conte potrebbe così inserire dal primo minuto Billing al suo posto confermando il 3-5-2. Novità importanti dal primo minuto per cercare di battere l’Inter tornando così in vetta: una mossa a sorpresa per arrivare fino in fondo. Il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa per le prossime sfide di campionato: ecco il nuovo intreccio decisivo per sognare in grande.

Saranno giorni intensi a Castel Volturno per preparare al meglio la sfida contro i nerazzurri. Anguissa sarà una perdita importante per Conte, ma ora dovrà fare a meno anche di Neres e Mazzocchi pronti a tornare dopo la sosta Nazionale. L’allenatore del Napoli è intenzionato a confermare il 3-5-2 dopo che aveva anche pensato al ritorno del 4-3-3.

In pochi giorni tutto è cambiato anche a causa della perdita di Anguissa: il Napoli vuole tornare a sognare in grande vincendo lo scontro diretto al Maradona. Gli azzurri cercheranno di ingabbiare Lautaro Martinez e compagni per collezionare nuovamente i tre punti. Una sfida nella sfida per puntare nuovamente al primo posto in classifica cullando ancora il sogno Scudetto.