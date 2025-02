Napoli, Neres in campo: spunta la nuova data

Nelle ultime ore si è fermato anche Anguissa per infortunio: ecco i nuovi tempi di recupero, la nuova data per rivedere in campo subito il brasiliano

Saranno settimane intense in casa Napoli per conoscere i tempi di recupero dei vari giocatori infortunati. Neres non vede l’ora di tornare in campo: ora anche Anguissa ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il problema muscolare rimediato al termine della sfida contro il Como. Spunta la nuova data per rivedere il talento brasiliano in campo: ecco quando sarà a disposizione nuovamente di Conte.

Saranno ore decisive per preparare al meglio la sfida contro l’Inter. Conte cercherà così di scegliere il miglior undici per ingabbiare Lautaro e compagni, ma dovrà fare ancora a meno di David Neres. Il talentuoso giocatore brasiliano continua a lavorare in maniera individuale per tornare subito in campo per aiutare i propri compagni. Ecco la nuova mossa a sorpresa per rivederlo subito in campo: cerchiata una nuova data in rosso.

Napoli, la mossa a sorpresa per Neres: la nuova data

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, David Neres ha già saltato le ultime sfide di campionato contro Lazio e Como. Sicuramente non sarà a disposizione per le sfide contro Inter e Fiorentina, ma il talentuoso giocatore brasiliano è pronto a tornare in campo contro il Venezia con la sfida in programma il 16 marzo in trasferta.

Neres cercherà di anticipare subito i tempi visto che inizialmente il suo rientro era previsto dopo la sosta Nazionale per la sfida entusiasmante contro il Milan. Una voglia pazzesca di essere protagonista in assoluto vestendo la maglia azzurra. Il Napoli continuerà a sognare in grande cercando così di superare l’ostacolo chiamato Inter. La corazzata nerazzurra guidata da Simone Inzaghi è davvero un osso duro: l’Inter è ancora in corsa per ogni competizione superando anche la Lazio in Coppa Italia.

Novità importanti per Antonio Conte che ha perso anche Anguissa per infortunio nelle ultime ore. Ancora lo stesso problema al soleo: il Napoli non vuole perdere ulteriore terreno dall’Inter e cercherà così di avere la meglio in campionato. Uno scontro diretto decisivo per continuare a sognare fino alla fine: il mese di marzo sarà decisivo per essere protagonista in Serie A. Gli azzurri ci proveranno per regalare un nuovo sogno ai tifosi azzurri: Neres scalpita per rientrare il prima possibile.