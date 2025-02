Calciomercato: pazza idea Yildiz, intrigo Adayemi

In casa bianconera si prepara una vera rivoluzione. Per il turco l’addio è assolutamente possibile e l’intrigo con il tedesco è pronto ad interessare la sessione estiva

Rivoluzione in casa Juventus. La scottante eliminazione in Coppa Italia dovrà portare a fare delle riflessioni importanti alla Continassa in vista del futuro. Il passo falso molto probabilmente porterà ad una sorta di rivoluzione e a questo punto sono diversi i giocatori che rischiano di pagare molto caro le prestazioni sottotono. Secondo quanto riferito da Tuttosport, tra i calciatori destinati a lasciare Torino nella prossima sessione di calciomercato ci sarebbe anche Yildiz.

Il turco non sta assolutamente convincendo in termini di continuità e il Napoli assiste con attenzione a questa mossa. È possibile, infatti, un intrigo di calciomercato con Adeyemi e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà il tutto e solo nei prossimi mesi capiremo meglio come si svilupperà.

Mercato: Yildiz-Adeyemi, le ultime

Il Napoli e la Juventus sono pronti a sfidarsi sul calciomercato in estate. Sono diversi gli obiettivi in comune e per questo motivo ci attendiamo un vero e proprio duello per arrivare a diversi obiettivi. E uno di questi, come raccontato in più di un’occasione, è Adeyemi.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe decidere di andare con forza su Adeyemi in caso di partenza di Yildiz. Sul turco ci sono le diverse big inglesi e davanti ad una proposta intorno agli 80 milioni di euro la partenza del giocatore sembra essere assolutamente possibile. E quindi i bianconeri sono pronti a virare con forza sul giocatore tedesco.

Naturalmente il Napoli resta alla finestra considerato anche il proprio interesse nei confronti del giocatore del Borussia Dortmund. I partenopei sperano di poter magari anticipare il colpo considerato anche il fatto che la cessione di Yildiz non è immediata. Ma a quel punto non è da escludere che Manna possa optare per un calciatore differente come magari Lookman.

Napoli-Juve: diverse sfide in estate

Sono diverse le sfide che Napoli e Juventus sono pronte ad affrontare la prossima estate. Sicuramente la cessione di Yildiz potrebbe consentire ai bianconeri di ‘strappare’ un calciatore come Adeyemi. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro su come si muoveranno le due squadre.