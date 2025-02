Napoli: lo manda De Zerbi, deciso il primo colpo estivo

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. E c’è una pazza idea per quanto riguarda la sessione estiva: i dettagli

È un Napoli già proiettato sul futuro. Nonostante lo Scudetto sia ancora un obiettivo raggiungibile, in società si sta pensando già alla prossima stagione e a come rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Conte, come spiegato in più di un’occasione, ha chiesto un cambio di passo fondamentale al club e per questo motivo Manna sta provando a trovare i giusti nomi per alzare ancora di più la qualità.

I fari sono puntati, secondo le informazioni di Konur, in Francia. Ci sarebbe un calciatore che piace molto al Napoli da diverso tempo e per questo motivo non è da escludere un tentativo nella prossima sessione di calciomercato. Naturalmente per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma il profilo interessa molto ai partenopei e a questo punto un tentativo lo si farà anche in tempi brevi.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

È un Napoli che lavora per andare a rinforzare in tempi brevi la rosa a disposizione di Conte. C’è la consapevolezza che si deve lavorare su più ruoli se si vuole pensare il prossimo ad essere competitivi in ogni manifestazione. Per questo motivo si stanno valutando diversi nomi e uno di questi gioca in Francia con De Zerbi.

I partenopei non hanno perso di vista Luis Henrique del Marsiglia. Parliamo di un classe 2001 che occupa la posizione di esterno sinistro e rappresenta il profilo giusto per il vice Neres. Una operazione di calciomercato non semplice considerato anche il fatto che parliamo di un calciatore con tanta concorrenza. Ma un tentativo lo si vuole comunque fare per capire se alla fine ci potrà essere l’occasione di portarlo alla propria corte oppure no.

Parliamo, come spiegato prima, di un calciatore di assoluto talento visti i suoi sette gol e quattro assist in stagione. Numeri che confermano come Luis Henrique si candida ad essere un profilo ideale per il Napoli nel prossimo calciomercato anche se non sarà semplice strapparlo alla concorrenza.

Mercato Napoli: Luis Henrique resta un obiettivo

Luis Henrique resta un obiettivo del Napoli per il prossimo calciomercato estivo. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se questa trattativa potrà sbloccarsi oppure no.