Kvara al PSG: presentato il ricorso, cosa sta succedendo

Il trasferimento del georgiano ai parigini a rischio? Un club ha deciso di presentare un reclamo per la violazione di alcuni articoli

Il trasferimento di Kvarataskhelia al PSG ha fatto molto discutere. Si è trattato di una operazione non semplice da chiudere in una sessione di calciomercato invernale considerati anche i costi. E in molti si sono chiesti se sono state rispettate le regole oppure abbiamo assistito a qualche violazione. Naturalmente da parte del Napoli nessun particolare problema visto che ha semplicemente accettato la proposta dei parigini.

Ma, stando a quanto riferito da L’Equipe, un club nelle scorse ore avrebbe presentato un ricorso per quanto riguarda il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG. Un qualcosa di assolutamente inedito nel mondo del calcio, ma che conferma come non è da escludere che ci siano stai dei movimenti illeciti. Il Napoli resta alla finestra e per questo motivo non sono da escludere delle novità importanti.

Napoli: Kvara al PSG, un club non ci sta

Sappiamo molto bene come il PSG è sempre al centro delle polemiche e anche degli attacchi di altri club per quanto riguarda i trasferimenti. Il colpo Kvaratskhelia ha sicuramente scosso il calciomercato estivo per quanto riguarda anche i costi e il rischio di dover fare i conti con sanzioni è possibile anche se non immediato.

Il Lione, però, ha deciso di fare comunque un tentativo presentando il ricorso e spiegando che il trasferimento del giocatore è stato frutto di soldi arrivati attraverso dei finanziamenti esteri. Un aiuto che violerebbe le regole della Ligue 1 e la richiesta è quella di sanzionare il PSG con una sconfitta a tavolino per tutte le partite in cui il georgiano è sceso in campo.

Parliamo naturalmente di un qualcosa di impossibile, ma il Lione un tentativo lo ha fatto e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte.

Il PSG sanzionato?

La sanzione del PSG in questo momento non è comunque in programma. La sensazione è che si proseguirà senza particolari punizioni anche se è un qualcosa che dovrà essere seguito con davvero molta attenzione.