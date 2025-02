Napoli: addio Conte, spunta una clausola

Il futuro del tecnico dei partenopei è assolutamente tutto da scrivere. E in queste ultime ore è spuntata una novità molto importante

Non solo campo in casa Napoli. Tra gli azzurri continua a tenere banco la situazione Antonio Conte. Per molti il tecnico dei partenopei sembra in procinto di lasciare per iniziare una esperienza nuova. Ma c’è da dire che ADL ha sempre ribadito la massima fiducia sia nel tecnico che nel progetto e che la volontà è quella di proseguire insieme almeno fino a quando è possibile.

In queste ultime ore è spuntata una novità molto importante. Secondo quanto riferito da Area Napoli, sul contratto sarebbe presente una clausola rescissoria che potrebbe portare il tecnico a liberarsi prima della fine dell’accordo. Parliamo di una indiscrezione non confermata fino ad oggi e quindi tutto da prendere con le molle. Ma di certo è una novità importante e destinata a cambiare molto per quanto riguarda il futuro del tecnico.

Napoli: spunta una clausola per Conte

Antonio Conte sappiamo come è molto attento su molte cose e tra queste c’è anche il contratto che è andato a firmare con il Napoli. Il progetto è triennale e da parte del tecnico leccese non c’è alcuna intenzione di anticipare la fine del rapporto. Naturalmente molto dipenderà anche da come andranno le cose e per questo motivo si sarebbe lasciato una via d’uscita che in molti non avevano mai preso in considerazione.

Secondo le ultime informazioni, sul contratto di Conte ci sarebbe una clausola rescissoria nel 2026. Il tecnico, quindi, avrebbe la possibilità al termine della prossima stagione di andare a finire in anticipo il proprio rapporto con il Napoli senza pagare penale o altre cose. Naturalmente si tratta di un qualcosa che non è ufficiale e quindi ci vorrà del tempo per capire meglio cosa succederà.

Ma l’inserimento di questa data conferma come da parte di Conte non c’è alcuna intenzione di lasciare il Napoli nell’immediato. Poi la stagione è lunga e non sono da escludere delle sorprese in questo senso.

Conte resta a Napoli al termine della stagione

Antonio Conte potrebbe restare al Napoli al termine della stagione. La clausola rescissoria nel 2026 apre alla possibilità di separarsi fra un anno e mezzo e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere e quando il tecnico lascerà gli azzurri.