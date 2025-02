Napoli, Conte cambia in mediana: sorpresa al posto di Anguissa

In casa Napoli Antonio Conte non vuole assolutamente alzare bandiera bianca e lasciare strada all’Inter ed in tal senso potrebbe seriamente lasciare tutti di stucco per quanto riguarda la linea mediana. Con Anguissa fuori per infortunio, infatti, il tecnico potrebbe non schierare Billing e cambiare approccio alla partita con una decisione forte.

Come è noto, gli azzurri stanno lavorando in vista di una partita da non fallire, dal momento che la pressione è davvero altissima. Con la sconfitta di Como, infatti, il margine di errore per la gara Scudetto con l’Inter è ridotto ai minimi termini. Una sconfitta, infatti, potrebbe seriamente essere una pietra tombale sulla corsa al titolo da parte degli azzurri. Ma non solo.

Con la recente frenata, si è avvicinata pericolosamente al Napoli anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che a questo punto vuole giocarsela fino alla fine. In tal senso, proprio per ottenere il massimo, Antonio Conte è pronto a cambiare in mezzo al campo dopo l’infortunio di Zambo Anguissa. E la scelta del tecnico potrebbe davvero lasciare tutti di stucco.

Il tecnico pronto a cambiare in mezzo al campo: le ultime

Così come accaduto contro il Como, in cui comunque ha molto ben figurato nel primo tempo, logica suggerisce che dovrebbe partire dal primo minuto Philip Billing, ma ovviamente non sono da escludere colpi di scena. Ancor di più dal momento che il tecnico ci ha abituato da un lato a scelte forti, dall’altro a non guardare in faccia a nessuno, come si suole dire.

In tal senso, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, attenzione oltre alla candidatura di Billing ad una scelta a sorpresa da parte di Antonio Conte. E’ vivo, infatti, tra il centrocampista inglese e Billy Gilmour. Guardando i due profili, si tratta di una scelta che andrà ad indirizzare anche l’approccio alla partita da parte del Napoli. Vediamo per quale motivo.

Conte cambia il centrocampo del Napoli: sorpresa per il sostituto di Anguissa

Con Gilmour, infatti, ci sarebbe un doppio regista vista la presenza di Lobotka, con McTominay a portare muscoli, provando dunque ad impossessarsi del pallino del gioco. Con Billing, invece, si imposterebbe il tutto sulla forza fisica e sul tentativo di arginare l’Inter. Insomma, sono ore di valutazione per Conte.