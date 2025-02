Infortunio Neres, nuovo allarme: Conte in ansia

Infortunio Neres, aumenta l’apprensione in casa Napoli dal momento che c’è un altro allarme con il quale fare i conti. La situazione mette il tecnico azzurro Antonio Conte in forte apprensione ed andiamo a vedere per quale motivo. Si tratta di un qualcosa che crea senza ombra di dubbio apprensione tra i partenopei.

L’infermeria in casa Napoli continua ad essere, senza ombra di dubbio, uno dei temi più caldi in senso assoluto. Nonostante abbiano recuperato dai rispettivi problemi fisici avuti sia Mathias Olivera che Leonardo Spinazzola, il posto lasciato vuoto da loro due, metaforicamente parlando, è stato presto preso da Pasquale Mazzocchi prima e da Zambo Anguissa poi.

In tutto questo, però, c’è ancora apprensione per quanto riguarda le condizioni di una delle stelle della prima parte di stagione. L’infortunio di David Neres è stato forse il più pesante in senso assoluto. Proprio a proposito del brasiliano ex Ajax e Benfica scatta adesso un nuovo allarme che mette in maniera del tutto inevitabile Antonio Conte in ansia ed in apprensione.

Infortunio Neres, scatta un nuovo allarme: le ultime notizie

Pur non avendo fino a questo momento segnato con la continuità che tutti quanti si aspettavano, gli strappi di David Neres sono stati spesso dolorosi per gli avversari dal momento che era l’elemento capace di dare imprevedibilità a tutta la manovra. In tal senso, da tempo si sta aspettando con ansia che possa tornare proprio per dare il suo contributo.

Stando a quanto raccontato dal preparatore atletico Fabrizio Ferrari in una intervista concessa a Radio Marte, per un infortunio come quello capitato da David Neres c’è da fare attenzione ad un rischio non di poco conto. Vale a dire quello di finire in una ricaduta, che potrebbe essere poi ancora più lunga la riabilitazione in una situazione di questo tipo. Si è soffermato poi sulle cause.

Rientro dell’ex Ajax: attenzione a questo rischio che si corre

Tutti questi infortuni di natura muscolare, ed in particolar modo quelli al soleo, sono spesso legati alla qualità del terreno di gioco ed anche agli strumenti che vengono utilizzati durante gli allenamenti. In tal senso, la cosa non può non preoccupare Antonio Conte. Meglio usare la prudenza per l’infortunio di David Neres.