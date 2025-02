Serie A, nuovo esonero in arrivo: sorpresa con il grande ritorno

In Serie A un altro esonero si sta per concretizzare e si tratta di una notizia che è un autentico fulmine a ciel sereno. E per la successione in panchina il club sembra orientato ad un ritorno che sarà a dir poco gradito ai tifosi e che può cambiare e non poco gli scenari a riguardo.

Come è noto, la posizione per gli allenatori in Serie A è sempre particolarmente instabile ed incerta, dal momento che la strada dell’esonero è storicamente sempre quella più battuta dalle società nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto. Quest’anno, da questo punto di vista, non sono arrivate smentite ma solo conferme visti i tanti avvicendamenti in panchina.

Chiaramente, però, anche se si cambia solo il tecnico le responsabilità davanti ad un fallimento sono da dividere sempre tra più parti dal momento che si arriva a questa scelta dopo tante decisioni sbagliate. In tal senso, sta per saltare un’altra panchina e per la sostituzione dell’allenatore la scelta potrebbe seriamente cadere sul grande ritorno che farà piacere ai tifosi.

Serie A, nuovo esonero in arrivo: le ultime notizie

Sono già tante le panchine saltate in questa stagione in Serie A, a conferma di una tendenza che non convince e che, però, è fin troppo diffusa in questo Paese. Basti pensare agli esoneri dei vari Alberto Gilardino, Daniele De Rossi, Ivan Juric, Luca Gotti ed Alessandro Nesta, poi tornato per sostituire Bocchetti. In tal senso, sta per arrivare un altro cambio.

Stando a quanto raccontato da SportMediaset, infatti, il Milan sta seriamente di esonerare, dopo Paulo Fonseca, anche il suo erede, vale a dire Sergio Conceicao, a causa dei risultati a dir poco deludenti che ha raccolto da quando è arrivato in rossonero. E per la successione in panchina attenzione ad un profilo come quello di Tassotti, che ha legato la sua vita ai rossoneri.

Altro cambio in panchina: sorpresa con il grande ritorno

Ha già allenato il Milan nella stagione 2000/2001 insieme a Cesare Maldini ed ha collezionato da calciatore quasi 600 presenze con la divisa dei rossoneri. Attenzione, dunque, nel caso di un esonero di Conceicao, al nome di Mauro Tassotti, che conoscendo l’ambiente saprebbe come gestire una situazione tanto difficile.