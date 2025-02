Mercato Napoli, altro colpo dallo United: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e puntano ancora una volta gli occhi in casa Manchester United. Si tratta di un profilo che può fare seriamente al caso di Antonio Conte e la soluzione per assicurargli le sue prestazioni può essere rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono ovviamente concentrati totalmente sul campo, ovviamente, dove si stanno giocando uno Scudetto che sarebbe epocale per la piazza. Sicuramente perché sarebbe il secondo in poco tempo, ma anche per le condizioni della squadra e per il fatto che c’è una competitor come l’Inter che fa tremare i polsi, come si suole dire in queste circostanze.

Al di là di questo, però, si ha la totale consapevolezza del fatto che bisogna ancora programmare i colpi per l’estate, visto che non è ipotizzabile in nessun caso che si possa ripetere quanto fatto in inverno. E proprio in sede di mercato per il Napoli arriva una notizia che riguarda la possibilità di chiudere un altro affare con il Manchester United. Le ultime notizie a riguardo.

Mercato Napoli, altro affare con il Manchester United

Come è noto, il Napoli ha guadagnato nel tempo una sorta di canale privilegiato con il Manchester United. Ha infatti preso proprio dai Red Devils un giocatore chiave come Scott McTominay, mentre la trattativa per Alejandro Garnacho è andata meno bene. Adesso, però, si potrebbero seriamente riaprire i dialoghi tra questi due club in vista della prossima estate.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Antonello Gallo, il Manchester United ha offerto al Napoli il cartellino di una vecchia conoscenza della nostra Serie A come Rasmus Hojlund. E la proposta in questione nasce dal fatto che i Red Devils sono seriamente interessati a Victor Osimhen per la prossima stagione. Insomma, si potrebbe realizzare uno scambio tra bomber.

Napoli, attenzione allo scambio con lo United: le ultime notizie

Nel caso in cui questa pista si dovesse concretizzare, Antonio Conte avrebbe un calciatore che potrebbe andare ad alternarsi con Romelu Lukaku per la prossima stagione al Napoli, con l’obiettivo poi di avere un titolare di sicura affidabilità nell’annata ancora successiva. Da vedere se questo scambio con il Manchester United (che per il momento ha la paternità su questa idea) si concretizzerà oppure no.