Napoli, Conte pronto a sorprendere: esclusione inattesa in difesa

Antonio Conte è pronto a cambiare ancora una volta volto al suo Napoli rispetto a quelle che sono le aspettative nei confronti del club. In tal senso, potrebbe seriamente arrivare una esclusione del tutto inattesa che riguarda la linea di difesa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da Castel Volturno.

Come è noto, si tratta di una partita, quella in programma domani contro l’Inter, sicuramente da non sbagliare, ma anche da godersi e da vivere tutta di un fiato. Si tratta di una di quelle sfide che valgono da sole un intero campionato. Sicuramente per le due squadre, ma anche per gli appassionati di questo fantastico sport che è il calcio in senso assoluto.

Il Napoli ci arriva nel momento, probabilmente, peggiore della stagione, dal momento che nelle ultime quattro partite ha conquistato solo tre punti. Bisogna reagire e farlo già da domani, nella partita più importante dell’anno. Ed in tal senso adesso Antonio Conte è pronto a sorprendere, con una scelta che nessuno si aspettava per la linea di difesa. Vediamo le ultime notizie.

Conte pronto ad una esclusione eccellente in difesa

E’ la difesa il principale problema dell’ultimo periodo del Napoli, dal momento che ha incassato troppi gol ed ha perso quella tenuta difensiva che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Troppi errori commessi da Rrahmani e compagni, con il margine di errore che domani sarà ridotto davvero ai minimi termini. Vediamo le ultime notizie di formazione.

Stando a quanto raccontato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Marte, il Napoli è orientato a schierarsi, a sorpresa, ancora con il 3-5-2. Da scartare, dunque, l’ipotesi di un ritorno al 4-3-3. Ma la novità non riguarda solo ed esclusivamente, ma proprio gli uomini a cui si affiderà in difesa Antonio Conte.

Napoli, le ultime di formazione in vista dell’Inter da Castel Volturno

Nel momento in cui si dovesse optare per questa soluzione, allora partirebbe dalla panchina Mathias Olivera, che non è ancora al top della forma e che potrebbe non avere ancora il ritmo partita. Per questo Conte potrebbe optare per una staffetta tra lui e Spinazzola. In avanti, con questa opzione, spazio a Lukaku e Raspadori.