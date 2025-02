Thiago Motta via dalla Juve: resta in Serie A, colpo di scena

Thiago Motta, dopo una stagione difficile e che può finire seriamente male, potrebbe già lasciare dopo un solo anno la Juventus. In tal senso, un altro club di Serie A è pronto seriamente a puntare su di lui in vista della prossima annata e la notizia rappresenta davvero un enorme ed inatteso colpo di scena. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Ci si aspettava sicuramente di più dalla sua esperienza alla guida della Juventus, dal momento che ancor di più dopo il calciomercato che è stato fatto da Cristiano Giuntoli in estate era lecito immaginare qualcosina in più. Si era partiti, in tal senso, con l’impressione che la squadra potesse essere anche da Scudetto. I verdetti del campo, però, sono andati in direzione opposta.

Sul banco degli imputati ci è finito, ovviamente, Thiago Motta, che doveva rappresentare un punto di forza ed invece è stato con le sue scelte spesso un limite. In tal senso, però, la sua esperienza in bianconera potrebbe essere giunta già al capolinea. Ed attenzione ad un club di Serie A che è pronta ad affondare il colpo ed a mettere in atto un colpo di scena.

L’ex Bologna è pronto a cambiare squadra in Serie A

Non è riuscito, fino a questo momento, a dare una impronta forte alla squadra, che ha alternato prestazioni di altissimo profilo e dei tonfi del tutto inattesi. Come il percorso a dir poco deludente in UEFA Champions League. Adesso, però, si potrebbe profilare seriamente l’addio alla Juventus ma non alla Serie A. Andiamo a vedere per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, il Milan aveva sondato il terreno per Thiago Motta un anno e qualche mese fa, prima che poi venisse confermato Stefano Pioli. Ed ora, con i rossoneri che sono alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, potrebbe tornare di moda proprio il nome dell’attuale allenatore della Juventus.

Thiago Motta via dalla Juve ma ancora in Italia: le ultime

Per la sua conferma alla guida della Juve serve almeno la qualificazione in UEFA Champions League, ma il rendimento in Europa di questa stagione potrebbe rappresentare un serio problema ed un qualcosa da valutare attentamente per il futuro. Insomma, attenzione al futuro di Thiago Motta.