Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: affare da 30 milioni

Mercato Napoli, emerge un nome nuovo per il reparto avanzato che può davvero fare al caso di Antonio Conte. Si tratta di un profilo molto interessante che può vedere il suo futuro tingersi di azzurro per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri non si fermano e continuano ad alimentare il sogno Scudetto di una piazza che con questi ragazzi, dopo i disastri della passata stagione, è tornata ad infiammarsi. E, a due anni dalla conquista del terzo Scudetto, sogna il suo quarto titolo nella sua storia grazie allo straordinario lavoro fatto da Antonio Conte e dai calciatori, che non hanno mai mollato.

A prescindere da questo, però, un club di questo livello non può non programmare il suo futuro. Ancor di più dopo quanto successo a gennaio, che ha evidenziato come sessione di mercato quanto sia stata improvvisata. In tal senso, per il futuro del Napoli emerge un nome nuovo per il reparto avanzato. Si tratta di un colpo da urlo pari a 30 milioni di euro.

Mercato Napoli, svolta per l’attacco: emerge un nome nuovo

In attacco serviranno dei rinforzi sicuramente. Sicuramente si dovrà individuare un profilo che possa sostituire Kvaratskhelia visto che a gennaio non è arrivato, ma attenzione anche al versante opposto. Ngonge, infatti, non ha convinto ancora. Per non parlare poi della situazione di Simeone e di Raspadori, ancora tutta da definire. Dipenderà molto dallo spazio.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha messo nel mirino Antoine Semenyo del Bournemouth, che in questa stagione è stato per distacco uno degli attaccanti più efficaci ed incisivi di tutta la Premier League. Ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni di euro e che può essere estremamente utile al suo progetto.

Napoli, colpo da 30 milioni per un rinforzo ad Antonio Conte

Classe 2000, Semenyo in questa stagione sta avendo la sua consacrazione ed in stagione ha già segnato 9 gol e fornito 5 assist tra tutte le competizioni. La sua duttilità può essere un fattore nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Nato come esterno di fascia a destra, ma può agire con ottimi risultati anche a sinistra oppure da punta centrale. Insomma, attenzione al nome di Semenyo per il futuro del Napoli.