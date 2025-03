Serie A, cambio in panchina deciso: Xavi nuovo allenatore

In Serie A sta per arrivare una nuova svolta inattesa, dal momento che il club a quanto pare ha deciso di percorrere la via del cambio in panchina. Ed in tal senso, per la successione attenzione al nome di Xavi Hernandez, che dunque può tornare in panchina dopo l’esperienza alla guida del Barcellona.

Il calcio italiano, nel corso degli anni, ha dimostrato di essere letteralmente spietato con gli allenatori, dal momento che siamo un Paese che, culturalmente, siamo abituati a guardare più ai risultati che non alla strada da percorrere per arrivare a determinati traguardi. E per questo la strada più semplice, davanti a situazioni di affanno, è sempre quella di cambiare allenatore.

La stagione attualmente in corso non ha fatto altro che andare a confermare questa triste tendenza, che rappresenta una abitudine che non si riesce in nessun modo a sradicare. Un altro club, adesso, sembra aver deciso per il cambio in panchina. Ed a sorpresa il primo nome per il futuro pare essere per davvero quello dell’ex Barcellona Xavi Hernandez.

Serie A, altro cambio in panchina praticamente deciso: le ultime

Si tratta di un allenatore che nella sua breve carriera ha dimostrato da un lato di avere le idee chiare. Dall’altro ha ereditato una situazione di emergenza totale in Catalogna ed ha fatto rinascere il Barcellona. Per questo anche in situazioni difficili sa incidere. Ed ora potrebbe seriamente, dopo essere stato accostato varie volte a club nostrani, sbarcare in Serie A.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Milan, a prescindere dal risultato finale, dirà addio a Sergio Conceicao in panchina e per la sua successione bisogna fare molta attenzione proprio al profilo di Xavi Hernandez. Si tratta di una pista sicuramente suggestiva, che la dirigenza rossonera potrebbe percorrere per rilanciare un progetto arrivato ad un vicolo cieco.

Xavi nuovo allenatore in Serie A: il club sembra aver deciso

Pur avendo cambiato varie volte sistema di gioco, il suo mantra è ovviamente il 4-3-3 che si sposa benissimo con le caratteristiche di alcuni calciatori del Milan. A partire da Leao e Reijnders fino ad arrivare a Santiago Gimenez.

Si tratta di un profilo da tenere assolutamente in considerazione per la panchina del Milan quello di Xavi. Chiaramente a partire dalla prossima stagione, visto il contratto in scadenza di Conceicao nel giugno del 2025.