Nuovo modulo Napoli, scelta a sorpresa di Conte

Nuovo modulo Napoli, Antonio Conte non smette di sorprendere ed in tal senso arrivano delle importanti anticipazioni in vista della partita contro la Fiorentina. Il tecnico dei partenopei, infatti, va verso una decisione del tutto inattesa per lo schieramento tattico. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Dopo la partita contro l’Inter, in cui si è rivista nuovamente la squadra famelica e che azzanna l’avversario che si era vista fino alla sfida contro la Juventus, serve adesso per i partenopei rimettere in campo la giusta continuità. Adesso, in questo mini campionato di undici giornate, il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini e non si può più sbagliare.

Sarà fondamentale, in tal senso, il recupero di tutti gli infortunati, che sono stati davvero un fattore in questa seconda parte di stagione. Ma ovviamente continueranno ad essere decisive le intuizioni di Antonio Conte. A proposito delle voci su un nuovo modulo Napoli arriva adesso la decisione da parte del tecnico che lascia tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Nuovo modulo Napoli, le ultime notizie da Castel Volturno

Quanto sta facendo l’ex Juventus e Chelsea, tra le altre, insieme al resto della squadra è davvero senza eguali, dal momento che ha ridato un’anima ad una squadra che l’anno scorso sembrava in caduta libera. E che tre allenatori prima di lui non erano riusciti a rivitalizzare. Attenzione, però, massima adesso per il big match dello stadio Diego Armando Maradona con la Fiorentina.

Nonostante le tante voci di un ritorno al 4-3-3 con i recuperi a pieno regime di Mathias Olivera e di Leonardo Spinazzola, secondo quanto raccontato da SportMediaset Antonio Conte per la partita del Napoli contro la Fiorentina dovrebbe confermare ancora una volta il 3-5-2, con Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori che agiranno ancora uno accanto all’altro.

Napoli, Conte pronto a sorprendere contro la Fiorentina

Davanti ad Alex Meret ci saranno, dunque, ancora una volta Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno, con Politano largo a destra ed uno tra Spinazzola ed Olivera sul versante opposto.

In mezzo al campo sono sicuri di una maglia sia Lobotka che McTominay, con Billing e Gilmour che si contendono l’altro posto da incursore di destra. A Conte, anche da questo punto di vista, la scelta definitiva.