Napoli, infortunio McTominay: le sue condizioni

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina. Gli azzurri potranno a fare meno di McTominay: ecco la verità

Il centrocampista scozzese del Napoli, Scott McTominay, ha rimediato un problema muscolare in allenamento. Spuntano le ultime da Castel Volturno per conoscere le sue condizioni fisiche: ecco l’ultim’ora decisiva.

Conte vuole tornare subito alla vittoria che manca da fine gennaio. Il Napoli è pronto a sognare in grande, ma lo scozzese ha rimediato un fastidio muscolare durante gli ultimi allenamenti a Castel Volturno. Ecco la nuova idea in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Tutto può cambiare improvvisamente proprio per la preparazione della gara contro i viola guidati dall’allenatore napoletano Raffaele Palladino. Conosciamo le condizioni del centrocampista scozzese del Napoli: ecco gli ultimi dettagli.

Napoli, le ultime da Castel Volturno: la verità su McTominay

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Scott McTominay ha rimediato negli ultimi giorni un affaticamento muscolare. Conte l’ha gestito al meglio per avere a disposizione il centrocampista scozzese in vista della sfida contro la Fiorentina: i prossimi due allenamenti saranno decisivi, ma al momento la sua presenza non è a rischio.

L’allenatore del Napoli dovrà ancora sciogliere gli ultimi dubbi sul sistema di gioco: c’è ancora una possibilità di passare alla difesa a quattro con l’inserimento di Olivera come terzino sinistro più lo spostamento di Spinazzola sul fronte offensivo. Conte cercherà così di tornare a collezionare i tre punti decisivi nella volata Scudetto: saranno undici finali da vivere intensamente per arrivare fino in fondo.

Sarà confermare l’altro giocatore scozzese del Napoli, Gilmour, per cercare di confermare quanto di buono sia stato fatto contro l’Inter con l’idea del doppio play. Spunta la mossa a sorpresa di Conte che ha rivoluzionato ancora una volta la formazione azzurra: finora Conte non ha mai fatto a meno di McTominay che dovrà stringere i denti ancora una volta.

Le sue qualità tecniche ed umano sono indiscutibili: subito è entrato nel cuore dei napoletani, ma ora servono nuovamente i suoi gol. Saranno giorni intensi per arrivare così alle scelte decisive in vista della prossima sfida contro la Fiorentina. L’ultima mossa a sorpresa per vederlo ancora in campo dal primo minuto: il Napoli ha un solo obiettivo contro la formazione viola.