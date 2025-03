Napoli, futuro Politano: la mossa di Spalletti

In passato la fiamma con Conte non si era accesa ai tempi dell’Inter, ma ora è diventato un giocatore totale. Spunta l’idea a sorpresa per Politano dal Ct Spalletti

L’allenatore del Napoli l’ha esaltato in varie posizioni durante gli ultimi mesi: ora è arrivata la svolta decisiva per Matteo Politano pronto a cambiare il suo futuro. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la mossa sorprendente in vista dei prossimi impegni.

Saranno giorni intensi in casa Napoli per cercare di tornare al primo posto in Serie A. Spunta una nuova mossa a sorpresa del Ct dell’Italia Luciano Spalletti. C’è un problema di fondo in Nazionale e così va risolto in tempi brevi con una nuova soluzione immediata. Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio: ecco la possibile decisione in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

Napoli, la nuova soluzione di Spalletti: la verità su Politano

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Matteo Politano è ad un passo dal ritorno in Nazionale. Il Ct Spalletti è intenzionato a convocarlo per la sfida contro la Germania, gara valida per la Nations League. Lo stesso selezionatore italiano ha rivelato che ha bisogno di aggiungere giocatori con dribbling con l’Italia. Lo stesso esterno offensivo di Conte ha saputo svolgere le funzioni a tutta fascia nel 3-5-2 dando un grosso contributo in fase di non possesso.

Ora Spalletti ha intenzione di convocarlo per continuare il suo percorso di crescita alla guida della Nazionale. Nel corso degli ultimi mesi anche il Ct italiano ha rivoluzionato l’Italia passando alla difesa a tre per mettere in luce i tanti centrali talentuosi: da Buongiorno a Bastoni passando per Calafiori. Saranno scelte importanti in vista dei prossimi impegni ostici della Nazionale: tutto può cambiare improvvisamente per l’inserimento di Politano dal primo minuto per dare maggiore verve alle due fasi di gioco.

Saranno idee da sviluppare prossimamente per farlo tornare a distanza di anni in Nazionale: ecco la nuova mossa a sorpresa in ottica futura. Politano vuole subito tornare a vestire la maglia dell’Italia per dimostrare tutto il suo valore: è diventato più maturo calcisticamente nel corso degli anni per essere utile anche senza palla.

Il dribbling resta la sua arma migliore, ma dovrà mettersi subito al servizio dell squadra azzurra per nuove convocazioni in futuro. Ecco la decisione a sorpresa.