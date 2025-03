Napoli, svolta Lukaku: l’annuncio su Conte

Anni incredibili per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è riuscito ad imporsi nel calcio che conta grazie ad Antonio Conte: ecco l’annuncio sull’allenatore del Napoli

Tutto può cambiare improvvisamente in vista del futuro, ma ora Conte si coccola l’attaccante belga voluto a tutti i costi in estate. Spunta così il retroscena sul suo arrivo in maglia azzurra: il Chelsea l’ha sfinito visto che i club hanno rapporti con la stampa. Lukaku alla fine ha potuto gioire arrivando nuovamente in Italia mettendosi subito al servizio di Conte.

Romelu Lukaku è a secco da ben cinque partite. Ora l’attaccante belga vuole tornare a segnare per regalare una nuova vittoria agli azzurri. Spunta il nuovo intreccio decisivo per sognare in grande: ecco la svolta con Antonio Conte con la sua lunga intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Finora sono stati mesi esaltanti per avvicinarsi sempre di più alla capolista Inter: nessuno ci avrebbe scommesso un euro in estate. Ora Lukaku vuole contribuire a segnare altri gol decisivi per trionfare in Serie A.

Napoli, l’esaltazione di Conte: il cambiamento

Romelu Lukaku ha speso parole d’elogio per Antonio Conte durante la sua intervista a Il Corriere dello Sport. L’attaccante del Napoli lo ha seguito così anche in azzurro. Prima di conoscere l’allenatore italiano, il belga ha rivelato di odiare la preparazione delle partite: il lavoro di Conte è stato incredibile portandolo a livelli altissimi. Una frase dello stesso tecnico del Napoli gli ha cambiato la carriera: “Se non migliori questo aspetto, non puoi giocare con me”. E così Lukaku è diventato uno degli attaccanti più forti d’Europa: il feeling nato ai tempi dell’Inter è stato incredibile.

In estate ha scelto così il progetto azzurro soprattutto per la presenza di Antonio Conte. Nel frattempo il belga ha cambiato anche modo di agire sul terreno di gioco lavorando spesso di sponda rispetto alla profondità ricercata in passato. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile per continuare il percorso di crescita al Napoli. Conte punterà ancora su di lui per sperare di vincere lo Scudetto, ma il percorso è sempre molto ricco di difficoltà.

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per scegliere il miglior undici da schierare contro la Fiorentina: un’altra sfida avvincente al Maradona dopo il pari arrivato proprio contro l’Inter. Undici finali tutte da vivere intensamente.