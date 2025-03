Napoli, svolta per Anguissa: la mossa di ADL

Il Napoli è pronto a discutere per il futuro di Anguissa. Arriva la decisione del presidente De Laurentiis per pensare alla rosa di Antonio Conte: la verità dell’ultim’ora

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Il centrocampista del Napoli è tornato ad esprimersi su ottimi livelli dopo una stagione da dimenticare come per il resto della squadra azzurra. Ora Anguissa dovrà prendere una decisione definitiva per scegliere la sua prossima destinazione: si è parlato anche di un possibile addio. Ecco tutta la verità per discutere con il presidente De Laurentiis.

Nelle ultime ore si è diffusa anche la notizia di un possibile addio per Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli è attualmente ai box per infortunio, ma il ds Manna continua a monitorare attentamente la situazione rinnovo dopo quello ufficiale di Olivera. Spunta la nuova mossa del presidente De Laurentiis in vista del futuro del centrocampista.

Napoli, la nuova soluzione per Anguissa: ADL ha già deciso

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, all’interno del contratto di Anguissa è inserito il rinnovo automatico fino al 2027: ora partirà soltanto la PEC per prolungarlo automaticamente. Al momento non c’è nessun rischio di perdere il giocatore del Napoli a parametro zero, ma la mossa del presidente De Laurentiis può avere la meglio per portarlo contrattualmente fino al 2029 o 2030 blindandolo per sempre.

Il Napoli vuole subito programmare per la prossima stagione incrementando il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Un momento già decisivo per continuare a sognare in grande, ma nel frattempo l’attenzione è rivolta alle undici finali da disputare fino al termine del campionato.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindare lo stesso allenatore azzurro, artefice di una stagione sorprendente lavorando sulle crepe della passata stagione. Il Napoli ora vuole avere la meglio tornando a vivere notti magiche in campo internazionale: ecco la nuova mossa a sorpresa di ADL per blindare Anguissa. Il centrocampista del Napoli tornerà in campo dopo la sosta Nazionale, proprio per scendere in campo nel big match contro il Milan.

Conte ha trovato la nuova soluzione inserendo il doppio play con Gilmour insieme a Lobotka: una prestazione importante dello scozzese che sarà ripetuta anche contro la Fiorentina. Il centrocampista del Napoli sta recuperando per vivere il rush finale insieme ai propri compagni: ormai ci siamo.