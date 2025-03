Sarri e Jorginho insieme in Serie A: doppio colpo per lo Scudetto

Maurizio Sarri, in maniera inattesa, dopo la fine della parentesi alla Lazio, è pronto a tornare in Serie A. La big punta su di lui ed ai suoi ordini potrebbe seriamente avere un’altra vecchia conoscenza del Napoli e del calcio italiano. Stiamo parlando di Jorginho, che potrebbe dunque tornare a lavorare con il suo mentore.

Stiamo parlando di una coppia, allenatore e regista, che ha scritto delle pagine enormi di storia del calcio a Napoli ma non solo. Basti pensare, in tal senso, ai trionfi al Chelsea, quando insieme hanno conquistato l’Europa League. In tal senso, il tecnico è pronto a rimettersi in gioco dopo la parentesi alla Lazio che è finita nel peggiore dei modi. Situazione non migliore per il regista.

All’Arsenal, infatti, sta trovando pochissimo spazio ed ormai da tempo si vocifera di un addio di Jorginho. Proprio quest’ultimo, però, potrebbe tornare in Serie A e lo sponsor di questa operazione potrebbe essere proprio Maurizio Sarri. La big, infatti, potrebbe puntare seriamente su questa coppia di successo per puntare con decisione allo Scudetto.

I due ex Napoli di nuovo in Serie A: obiettivo Scudetto

Per il gioco del toscano Jorginho è un profilo praticamente perfetto, dal momento che è perfetto nelle letture difensive ed in fase di fraseggio non ha eguali. Soprattutto nel breve. C’è tanta voglia di rivederlo in Serie A da diverso tempo, soprattutto tenendo in considerazione quanto di straordinario fatto con la Nazionale italiana. Soprattutto ad Euro 2020.

Secondo quanto raccontato da CalcioToday, infatti, il Milan per il dopo Sergio Conceicao sta pensando seriamente a Maurizio Sarri, che potrebbe essere la soluzione ideale per rilanciare un progetto che sembra essere finito in una sorta di vicolo cieco. In tal senso, insieme a lui in rossonero potrebbe sbarcare anche Jorginho, che è da sempre un suo pupillo.

Sarri e Jorginho di nuovo insieme: la big fa sul serio

Si tratterebbe di un duo che potrebbe seriamente accendere i sogni dei tifosi del Milan, che hanno bisogno di respirare di nuovo grande calcio. A partire dal primo luglio anche Jorginho, così come Sarri, sarà libero di firmare a parametro zero.

Nonostante non siano proprio due novellini, per usare un eufemismo, potrebbero davvero un impatto devastante sulla realtà del Milan. Si attendono sviluppi, con il Napoli spettatore interessato.