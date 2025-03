Jolanda De Rienzo licenziata da Sportitalia: la confessione

Dopo il caso di Manuel Parlato, arriva una nuova polemica enorme che riguarda da vicino Sportitalia. E’ stata, infatti, licenziata in tronco anche Jolanda De Rienzo dalla nota emittente televisiva. Arriva, in tal senso, la confessione che spiega che cosa è successo in maniera dettagliata. Andiamo a vedere i dettagli di questa storia.

Il rapporto tra la nota emittente televisiva che si occupa di sport e specializzata nel calciomercato Sportitalia ed il pubblico di Napoli, ormai da diversi anni, non è più lo stesso ormai da diversi anni. Tutto nasce da un rapporto sempre complicato e difficile tra il suo editore, il giornalista Michele Criscitiello, ed i tifosi napoletani per alcune uscite poco gradite dalla piazza azzurra.

Il tutto, poi, è esploso in maniera definitiva nel momento in cui Criscitiello ha annunciato di interrompere la collaborazione con Manuel Parlato dal momento che quest’ultimo aveva preso le distanze rispetto alla gag di Palmeri sul calciomercato del Napoli. Ed ora un destino analogo lo sta vivendo anche un’altra giornalista napoletana, vale a dire Jolanda De Rienzo.

Dopo Parlato un altro caso: nuova bufera su Sportitalia

Si tratta di una giornalista e show girl tra le più apprezzate in senso assoluto al Napoli, dal momento che da anni segue le vicende degli azzurri molto da vicino. In tal senso, era diventato uno dei punti di riferimento, insieme a Manuel Parlato, per l’appunto, per tutta Napoli. Ed ora arriva una autentica doccia fredda per lui. Andiamo a vedere per quale motivo.

Come dalla stessa Jolanda De Rienzo raccontato sui propri canali social, ha spiegato come Criscitiello dopo il suo post a sostegno di Manuel Parlato l’ha esclusa dalla chat di lavoro, ha cancellato la trasmissione “Tutti al VAR” che lei conduceva. Motivando la decisione per ragioni di ascolto, pur senza però presentare dei dati ufficiali a supportare la sua scelta. Ma non è tutto.

De Rienzo licenziata dopo Parlato: ecco la confessione a riguardo

In una chat interna, a quanto pare, Michele Criscitiello avrebbe spiegato a Jolanda De Rienzo che la sua presa di posizione nei confronti di Manuel Parlato è stata giudicata inaccettabile. In ragione di questo, non solo è stata chiusa la trasmissione, ma la giornalista è stata anche sollevata da ogni incarico a Sportitalia.