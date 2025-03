Garnacho nella bufera: tifosi imbufaliti, è pronto a firmare

Dopo essere stato protagonista del calciomercato di gennaio, adesso Alejandro Garnacho si trova a fare i conti con una situazione di inferno al Manchester United. E’, infatti, come si suole dire in questi casi, al centro della bufera dal momento che nessuno ha fatto peggio di lui in un dato. Le ultime notizie a riguardo.

E’ stato forse il grande rimpianto per il Napoli nella sessione di gennaio. Subito dopo che le trattative per l’addio di Khvicha Kvaratskhelia per il suo approdo al Paris Saint Germain sono entrate nel vivo, Giovanni Manna ha allacciato i contatti con il suo entourage e con il Manchester United per provare a trovare la quadra. Ed il fallimento di questa operazione ha gettato tutti nello sconforto.

Sicuramente il club azzurro, che ha riscontrato problemi anche per la sua alternativa, vale a dire Adeyemi, ma anche per il Manchester United. Che da quel momento è precipitato ancora di più in classifica. In una situazione a dir poco allarmante. Adesso Alejandro Garnacho finisce ancor di più nella bufera per un dato che ha davvero del clamoroso.

L’ex obiettivo del Napoli nel mirino della critica: ecco perché

Si tratta di un calciatore dal potenziale enorme, che però sta facendo tremendamente fatica in una situazione di inferno. Probabile che in estate il suo nome possa tornare ad essere chiacchierato in sede di mercato, ma le cifre che può chiedere il Manchester United non possono non risentire del suo rendimento davvero da incubo. Ecco per quale motivo.

Stando alle statistiche riportate dal portale specializzato ‘Who Scored‘, il talento argentino è il peggior giocatore di tutta la Premier League per gli “expected goal“, vale a dire la probabilità che un tiro si traduca in un gol. I suo dati sono negativi in maniera fin troppo lampante: -4,13 lo score su oltre 50 tiri. 7,13 l’XG e solamente 3 i gol messi a segno fino a questo momento in stagione.

Garnacho, nessuno peggio di lui in Premier League: dati allarmanti

Probabile che il Napoli possa tornare alla carica per lui in estate, dal momento che il vuoto lasciato dall’addio di Kvaratskhelia non è stato colmato. Ma sono ancor più fuori da ogni logica adesso le cifre chieste sia da Garnacho che dal Manchester United. A questo punto, però, il suo addio ai Red Devils sembra praticamente scontato.