Napoli, Conte cambia ancora: fuori un titolare a sorpresa

Antonio Conte in casa Napoli sta lavorando per permettere alla squadra di restare in vetta ed in tal senso adesso è pronto a cambiare ancora una volta. Viaggia, infatti, in maniera inattesa verso l’esclusione un titolare di questa squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie in vista della partita contro la Fiorentina.

Gli azzurri si trovano in una posizione di classifica decisamente inattesa alla vigilia, ma dopo la prestazione contro l’Inter perfino il tecnico dei partenopei ha sdoganato la parola Scudetto. Si tratta di un sogno, non certo di un obiettivo, ma a questo punto non ha più senso nascondersi dietro un dito. Soprattutto se si considerano le enormi difficoltà avute dalla squadra.

Piano piano l’emergenza infortuni sta rientrando ed ora occorrerà dimostrare sul campo che contro l’Inter l’emorragia di gioco e di risultati è stata contenuta e che questo Napoli si è per davvero ritrovato. Sarà fondamentale vincere contro la Fiorentina ed in tal senso Antonio Conte è pronto a sorprendere, lasciando fuori in maniera inattesa un titolare.

Il tecnico del Napoli pronto a cambiare ancora: le ultime

Antonio Conte ha dimostrato una volta di più che nelle difficoltà riesce a tirare fuori dai suoi le migliori prestazioni. Con tanti infortuni ed una squadra privata di due degli elementi più decisivi come David Neres e Zambo Anguissa, il Napoli ha tirato fuori contro l’Inter probabilmente la migliore prova. Ora, però, servono come il pane i tre punti contro la Fiorentina.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, contro la squadra di Raffaele Palladino il Napoli potrebbe confermare ancora una volta il 3-5-2 per sfruttare il momento di Giacomo Raspadori, ma a sorpresa potrebbe restare fuori Leonardo Spinazzola. A quanto pare, infatti, è forte la candidatura di Mathias Olivera, che è pienamente recuperato e che potrebbe partire dal primo minuto.

Napoli-Fiorentina, le ultime sulle scelte di Antonio Conte

Si tratta di una notizia inattesa, soprattutto tenendo conto che anche contro l’Inter l’ex Roma e Juventus, tra le altre, ha dato delle ottime risposte. Olivera, però, è un pupillo di Conte e questo è apparso evidente sin dalle prime battute di questa annata.

Resta vivo per Antonio Conte anche un altro ballottaggio, vale a dire quello tra Billing e Gilmour come interno di centrocampo a destra.