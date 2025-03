Napoli, sistema ibrido per Conte: la mossa per lo Scudetto

Conte ha studiato una nuova mossa per competere fino in fondo in Serie A: lo Scudetto è ormai un obiettivo concreto, ecco il sistema ibrido

Un calendario alla portata del Napoli per trionfare in Serie A. L’Inter continuerà a fare la voce grossa anche in Champions League per centrare la finale: dopo la sconfitta contro il City, Simone Inzaghi ha intenzione di regalare una nuova gioia internazionale ai propri tifosi. Il pari proprio contro i nerazzurri ha ridato entusiasmo alla tifoseria azzurra: il Napoli è tornato alla vittoria contro la Fiorentina che mancava da fine gennaio. Ecco il nuovo sistema ibrido targato Antonio Conte: la verità.

Saranno dieci finali tutte da vivere intensamente in campionato. Il Napoli è voglioso di arrivare in prima posizione superando l’attuale capolista Inter, che affronterà l’Atalanta nel prossimo turno di campionato. Un big match importante per il prosieguo della stagione degli azzurri che non intendono mollare proprio sul più bello.

Conte ha saputo ricostruire tutto dalle macerie della passata stagione, ma ora il sogno sta diventando sempre più concreto. Occhio alle concorrenti per il titolo per un rush finale da sogno in Serie A: un campionato travolgente sotto ogni punto di vista, ma ora l’allenatore del Napoli ha in mano la mossa in più per vincere.

Napoli, la mossa in più di Conte: il particolare che è sfuggito

Conte ha studiato negli ultimi anni nuovi accorgimenti tattici per trionfare in Serie A. In passato l’allenatore del Napoli ha optato per una solida difesa a tre per non cambiare mai pelle, ma ormai è diventato più eclettico per non dare punti di riferimento alle squadre avversarie. In fase di costruzione opta per una difesa a quattro con Politano e McTominay che fungono da esterni, mentre in fase di non possesso l’obiettivo è quello di andare a prendere ad uomo i riferimenti avversari con Di Lorenzo più vicino ai due centrali.

Politano è l’uomo in più per corsa ed abnegazione: anche contro la Fiorentina è riuscito a recuperare su Parisi in diverse occasioni mostrando una gratitudine infinita. Ora il laterale azzurro è pronto ad essere convocato nuovamente in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti che lo conosce molto bene dopo il trionfo dello Scudetto.

Una mossa tattica studiata nei minimi dettagli per superare così la capolista Inter: tutto può cambiare improvvisamente per vivere un nuovo sogno.