Tudor-Juve, arriva il nuovo annuncio: svolta in Serie A

Pochi minuti fa l’esperto di calciomercato ha svelato il futuro di Igor Tudor, accostato nelle ultime ore alla Juventus. Cosa c’è di vero nella telefonata in nottata? Scopriamolo subito

Igor Tudor non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina prestigiosa in Serie A: nelle ultime ore il suo profilo è stato accostato alla Juventus in caso di esonero di Thiago Motta. Ecco tutta la verità: spunta una nuova destinazione a sorpresa proprio in Italia. Scopriamo tutte le novità dell’ultim’ora.

Nelle ultimissime ore il nome di Igor Tudor è stato accostato alla panchina della Juventus dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Una disfatta per la squadra guidata da Thiago Motta, ma al momento l’allenatore bianconero non sarà esonerato. Un turno di riposo per poi tornare a lavorare alla Continassa in vista dei prossimi impegni di campionato.

Spunta la nuova svolta per l’allenatore croato, che è fermo da mesi dopo la sua avventura alla Lazio nella passata stagione. In estate il patron Lotito ha optato per la scelta di Marco Baroni che sta ottenendo ottimi risultati in campionato ed in Europa.

Calciomercato, la svolta per Tudor: cosa succederà in Serie A

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X la Juventus non ha chiamato Igor Tudor ieri sera per sostituire Thiago Motta con effetto immediato dopo le ultime indiscrezioni.

Secondo il noto giornalistaitaliano , Tudor non accetterebbe mai un contratto breve come allenatore ad interim e sta aspettando un progetto a lungo termine. Nel frattempo l’allenatore croato è stato contattato da altri due club di Serie A: la Fiorentina potrebbe pensare a lui per il post Raffaele Palladino che ha collezionato una nuova sconfitta in campionato al Maradona contro il Napoli.

Saranno giorni intensi per conoscere da vicino il futuro di Igor Tudor, pronto a rientrare da protagonista sedendosi su una panchina prestigiosa in Serie A. Dopo la sua avventura alla Lazio, si è messo a studiare novità tattiche per farsi trovare pronto per una nuova destinazione suggestiva in A.

Nessun esonero previsto per Thiago Motta che resterà ben saldo in panchina nonostante la pesante sconfitta in campionato contro l’Atalanta. Il progetto bianconero continuerà fino al termine della stagione con l’obiettivo di tornare protagonisti in Champions League. In caso contrario tutto potrebbe cambiare in tempi brevi con un nuovo possibile fallimento da digerire.