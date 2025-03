Napoli, grana Osimhen: intreccio con Lookman

Da una parte Victor Osimhen, dall’altra Ademola Lookman: i due attaccanti nigeriani sono pronti ad essere protagonisti nella sessione estiva di calciomercato. Spunta l’intreccio

Non finiscono mai i colpi di scena nel mondo del calcio. Lookman è stato ad un passo dal PSG in estate, ma ha optato per la sua permanenza con l’Atalanta: poche settimane fa è stato criticato aspramente dopo il rigore sbagliato in Champions League, ma è tornato il sereno con Gian Piero Gasperini. Un’altra prova entusiasmante contro la Juventus per l’attaccante nigeriano: spunta la grana sul fronte calciomercato, c’entra Victor Osimhen.

La Nazionale nigeriana può vantare di avere a disposizione due attaccanti di spessore internazionale. Osimhen e Lookman vogliono portare in alto la Nigeria, ma sono molto concentrati anche sul loro futuro. In estate potrebbero cambiare subito squadra per scegliere il miglior progetto per il prosieguo delle rispettive carriere. Ecco la mossa a sorpresa: spunta l’annuncio dal portale spagnolo per l’attaccante dell’Atalanta.

Napoli, Lookman cambia squadra: la verità con Osimhen

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Ademola Lookman sarebbe finito nel mirino del Manchester United. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è stato ancora una volta devastante contro la Juventus: le big d’Europa continuano a monitorare attentamente le sue prestazioni con la maglia nerazzurra.

Anche Victor Osimhen è un obiettivo di calciomercato dei Red Devils pronti a rivoluzionare la rosa a disposizione del manager portoghese Amorim. In estate arriverà una nuova rivoluzione: Lookman ha attraversato un breve momento buio con Gasperini dopo l’errore dal dischetto in Champions League.

Il Manchester United continua a monitorare i big della Serie A: Osimhen è pronto a cambiare aria dopo l’avventura in prestito al Galatasaray. Ecco la nuova mossa dei Red Devils che vorrebbe chiudere anche per Lookman in vista della prossima stagione. Amorim è stato chiamato per sovvertire le sorti del top club inglese, ma finora i risultati positivi latitano.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di massimizzare dalla cessione dell’attaccante nigeriano ancora di proprietà del Napoli. Nelle ultime ore Osimhen è andato ancora a segno con il top club turco: ora il Manchester United dovrà farsi avanti, ma occhio anche alla mossa per Lookman. Un intrigo interessante tra Serie A e Premier League: tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato, ma le offerte non mancano mai per ambire a grandi palcoscenici. Ormai ci siamo per conoscere il loro destino.