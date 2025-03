Napoli, Rrahmani lancia l’allarme: Conte è avvisato

Il Napoli è tornato alla vittoria in Serie A con una prestazione importante contro la Fiorentina, ma nel finale gli azzurri hanno rischiato tanto. Rrahmani ha lanciato l’allarme

La squadra azzurra vuole sognare in grande. La vittoria contro la Fiorentina continua a dare entusiasmo alla piazza partenopea: ora spunta l’allarme del difensore di Antonio Conte per risolvere soltanto l’unico problema. Ecco tutta la verità per continuare il percorso di crescita per vivere intensamente le ultime dieci finali: una lotta Scudetto davvero competitiva.

Dopo un mese di febbraio deludente sotto il profilo dei risultati, il Napoli è tornato a collezionare un pari e una vittoria contro Inter e Fiorentina. Prestazioni eccellenti da parte di Lukaku e compagni, ma spunta soltanto un monito da parte del difensore kosovaro per tenere alta la concentrazione. Conte è stato già avvisato su quest’aspetto su cui lavorare a Castel Volturno: il centrale del Napoli si è soffermato su un aspetto chiave per continuare a vincere match decisivi in Serie A.

Napoli, la mossa per vincere ancora: l’idea di Rrahmani

Rrahmani ha fornito un’altra prestazione contro Kean: l’attaccante italiano è stato pericoloso soltanto in diverse occasioni, ma insieme a Buongiorno ha chiuso ogni varco pericoloso. Ecco il suo allarme lanciato pochi minuti fa in radio.

Lo stesso difensore kosovaro del Napoli, Amir Rrhmani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc svelando l’unico problema della squadra azzurra targata Antonio Conte. Il centrale del Napoli ha rivelato di lavorare molto sulla pressione alta per avere un baricentro ultra-offensivo. Nei minuti finali gli azzurri hanno sofferto proprio quando si sono abbassati rischiando così di pareggiare l’ennesima sfida di campionato.

Proprio su quest’aspetto Conte batterà nei prossimi giorni a Castel Volturno per continuare la striscia positiva con l’impegno in trasferta contro il Venezia. Una nuova mossa strategica per continuare ad attaccare senza abbassare il proprio baricentro: negli anni il Napoli ha dimostrato di vincere sempre con una squadra propositiva per mettere in difficoltà gli avversari.

Conte ha cambiato spesso strategia di gioco. Rispetto al passato l’allenatore del Napoli non si è limitato ad un solo sistema, ma ha variato modulo senza problemi soprattutto in caso di emergenza per i vari infortunati. L’obiettivo è quello di perseguire su questa strada per trionfare nuovamente in Serie A: la concorrenza è davvero importante con Inter ed Atalanta che si affronteranno nel prossimo turno di campionato.