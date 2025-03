Sarri torna in Serie A, c’è l’indizio: obiettivo Champions League

Maurizio Sarri, dopo la parentesi alla Lazio, è pronto a tornare in Serie A e la notizia arriva come una sorta di fulmine a ciel sereno. Il club ha deciso di puntare in maniera importante su di lui ed arriva un importante indizio. L’obiettivo della società è puntare in maniera decisa ed importante sulla UEFA Champions League.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha fatto delle pagine di storia davvero importanti alla guida sicuramente dell’Empoli e del Napoli, dove ha raggiunto dei traguardi in termini di spettacolo enorme. E’ poi riuscito a vincere anche alla guida di squadre come il Chelsea e la Juventus, in cui è stato l’ultimo a vincere lo Scudetto. In tal senso, anche alla Lazio ha fatto bene prima di un addio doloroso.

Le sue dimissioni sono state a dir poco dolorose, dal momento che sono nate da un rapporto con i suoi giocatori che si è deteriorato, con conseguente rottura dello spogliatoio. In tal senso, però, adesso Maurizio Sarri potrebbe tornare in Serie A, dal momento che arriva un chiaro indizio. La società ha puntato su di lui per mettere seriamente nel mirino la qualificazione in Champions League.

Il toscano pronto a tornare in Serie A: le ultime notizie

Il tecnico ha come marchio distintivo, da sempre, la difesa a quattro con una linea mediana a tre. Ad inizio carriera, fino al suo arrivo al Napoli, ha sempre puntato sul 4-3-1-2, prima di adeguarsi e di adottare poi in maniera definitiva sul 4-3-3. Divenuto poi il suo modulo per eccellenza. Con le sue trame di gioco che potrebbero tornare in Serie A per davvero.

Stando a quanto raccontato da ForzaRoma, la Roma ha seriamente messo nel mirino Maurizio Sarri, con il suo approdo in giallorosso che potrebbe essere un enorme tradimento per i suoi ex tifosi della Lazio con la quale negli anni ha comunque creato un legame fortissimo. Andiamo a vedere le ultime.

Sarri di nuovo in panchina, obiettivo Champions League

L’obiettivo della Roma è quello di tornare in UEFA Champions League, e potrebbe seriamente mettere nel mirino per questo motivo Maurizio Sarri. L’indizio, secondo ForzaRoma, è rappresentato dal fatto che i giallorossi stanno lavorando al rinnovo di Paredes che sarebbe perfetto per l’ex allenatore del Napoli.