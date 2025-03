Napoli, Conte cambia modulo: c’è l’annuncio del vice

In casa Napoli Antonio Conte non smette di lavorare per trovare la migliore veste possibile per la sua squadra ed in tal senso arriva una svolta significativa, dal momento che per questa modifica relativa al modulo della squadra arriva un importante annuncio da parte del vice. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo nel bel mezzo della fase più calda della stagione del Napoli, dal momento che la lotta per lo Scudetto sta entrando nella fase più calda. La situazione in vetta alla classifica è a dir poco avvincente, dal momento che guida al primo posto l’Inter di Simone Inzaghi, con gli azzurri che invece sono al secondo posto. Lontani solo un punto. Attenzione, però, all’Atalanta.

Gli orobici, infatti, hanno un ritardo rispetto alla vetta di tre punti ed in questo turno di campionato attenzione dunque proprio allo scontro diretto tra Atalanta ed Inter. In casa Napoli, però, per provare a massimizzare gli sforzi, Antonio Conte potrebbe seriamente cambiare ancora una volta modulo ed arriva in tal senso un importante annuncio da parte del vice.

Napoli, ancora un nuovo modulo? Le ultime notizie

Fino a questo momento il Napoli in stagione ha provato e cercato varie soluzioni, a partire dal 3-4-2-1 di inizio stagione fino ad arrivare al 4-3-3, che sembrava essere la soluzione ideale e che invece è stata abbandonata per gli infortuni per passare al 3-5-2. Ottime le risposte date con questo modulo, che però potrebbe finire presto in cantina. Andiamo a vedere perché.

In una intervista concessa ai taccuini del quotidiano “Il Mattino“, infatti, lo storico vice di Antonio Conte, vale a dire Angelo Alessio, ha spiegato che per come conosce lui il tecnico del Napoli continuerà con il 3-5-2, per poi tornare al 4-3-3 con il quale si è espresso davvero al meglio. In tal senso, si tratta di una notizia che spiazza tutti viste le ottime risposte avute con il 3-5-2.

Conte cambia schema per il Napoli? Annuncio del vice

Dopo delle difficoltà iniziali, infatti, contro Inter e Fiorentina il Napoli si è comportato in maniera egregia con il 3-5-2, sfruttando la crescente intesa tra Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, davvero devastanti insieme per la capacità sia di combinare che di finalizzare. Da vedere se lo storico vice di Antonio Conte avrà ragione oppure no.