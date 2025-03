Napoli, rinforzo da 30mln per Conte: arriva il nazionale azzurro

Il Napoli non si ferma ed in vista dell’estate arriva un affondo importante per un colpo del valore pari a 30 milioni di euro da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Nel mirino di Giovanni Manna c’è il nazionale azzurro e si tratta di un profilo che si sposerebbe alla perfezione per il progetto dei partenopei attualmente in essere.

Gli azzurri, come è noto, questa estate si dovranno dare una grande mossa per non restare ancora una volta con una squadra forte sì, ma con delle lacune. Quest’anno la squadra è stata sin dalle prime battute fortemente incompleta, forse anche solo per il campionato italiano. Immaginarsi la medesima situazione alle prese con la UEFA Champions League oltre che con la Serie A. In tal senso, la strada sarà tracciata ancora una volta da Antonio Conte, che resta estremamente al centro del progetto di Aurelio De Laurentiis.

La cessione di Kvaratskhelia a gennaio e quella di Osimhen che, a meno di ulteriori e clamorosi ribaltoni, si andrà a verificare, rappresentano le fonti da cui attingere i fondi da investire per puntellare come si deve la rosa. D’altronde, servono almeno 6 o 7 innesti e bisogna attenzione a come ci si vuole. In tal senso, però, il Napoli è pronto ad affondare il colpo per un affare di altissimo profilo da 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, altro nazionale azzurro nel mirino: pronti 30 milioni

In mezzo al campo la coperta, anche con il riscatto di Billing ancora ipotetico, è corta. Nel gioco delle coppie, con Gilmour alternativa a Lobotka, il danese pronto a dare il cambio ad Anguissa, manca un alter ego di Scott McTominay. In tal senso, secondo quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista ed esperto di mercato, ad AreaNapoli, il Napoli sta continuando a monitorare con estremo interesse la situazione di Davide Frattesi, che all’Inter continua a non trovare spazio e che potrebbe essere perfetto per gli azzurri.

A gennaio già si era parlato di questo nome per la linea mediana dei partenopei, ma tutto è stato frenato dalle richieste dei nerazzurri che si aggiravano intorno ai 40 milioni di euro. In estate, però, le cose potrebbero cambiare, anche perché verosimilmente sarà lo stesso Davide Frattesi, che ha bisogno di spazio per rilanciarsi e per dimostrare tutto il suo valore. Oltre al Napoli, però, sulle sue tracce c’è anche la Roma da tanto tempo, che è la squadra che lo ha allevato e cresciuto e che potrebbe essere la soluzione più romantica, per così dire, per lui.